Специалисты Росреестра с органами МСУ обсудили, как предотвратить приостановление учетно-регистрационных действий

Межмуниципальный отдел по г. Октябрьск, Шигонскому району Управления и органы местного самоуправления (ОМС) муниципального района Шигонский и г.о. Октябрьск провели совместную рабочую встречу, посвященную вопросам повышения качества предоставляемых документов для кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.

Основная цель мероприятия - выработать комплекс мер по снижению количества приостановок учетно-регистрационных действий, что позволит ускорить оказание государственных услуг гражданам и бизнесу.

"Качество документов, поступающих на регистрацию, напрямую влияет на сроки оказания услуг и удовлетворенность граждан. Совместная работа с органами местного самоуправления позволит нам выстроить более эффективную систему, снизить административные барьеры и повысить прозрачность процедур", - отметила начальник межмуниципального отдела по г. Октябрьск, Шигонскому району Управления Росреестра Оксана Ахмадулина.

По итогам обсуждения участники встречи договорились:

проводить предварительное консультирование заявителей на уровне ОМС для минимизации ошибок на этапе подготовки документов;

активно использовать сервисы Росреестра для получения документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и предварительной проверки документов;

организовать обучающие мероприятия для специалистов ОМС по использованию сервисов Росреестра.

"Мы стремимся к тому, чтобы процесс оформления недвижимости стал максимально простым и понятным для жителей. Обучение наших специалистов и использование цифровых сервисов помогут избежать типичных ошибок и сократить количество приостановок", - подчеркнула руководитель КУМИ м.р. Шигонский Маргарита Кудашкина.

Реализация согласованных мер начнется в ближайшее время и будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ.