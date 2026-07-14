Специалисты Росреестра с органами МСУ обсудили, как предотвратить приостановление учетно-регистрационных действий

Межмуниципальный отдел по г. Октябрьск, Шигонскому району Управления и органы местного самоуправления (ОМС) муниципального района Шигонский и г.о. Октябрьск провели совместную рабочую встречу, посвященную вопросам повышения качества предоставляемых документов для кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.
Основная цель мероприятия - выработать комплекс мер по снижению количества приостановок учетно-регистрационных действий, что позволит ускорить оказание государственных услуг гражданам и бизнесу.
"Качество документов, поступающих на регистрацию, напрямую влияет на сроки оказания услуг и удовлетворенность граждан. Совместная работа с органами местного самоуправления позволит нам выстроить более эффективную систему, снизить административные барьеры и повысить прозрачность процедур", - отметила начальник межмуниципального отдела по г. Октябрьск, Шигонскому району Управления Росреестра Оксана Ахмадулина.
По итогам обсуждения участники встречи договорились:
- проводить предварительное консультирование заявителей на уровне ОМС для минимизации ошибок на этапе подготовки документов;
- активно использовать сервисы Росреестра для получения документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и предварительной проверки документов;
- организовать обучающие мероприятия для специалистов ОМС по использованию сервисов Росреестра.
"Мы стремимся к тому, чтобы процесс оформления недвижимости стал максимально простым и понятным для жителей. Обучение наших специалистов и использование цифровых сервисов помогут избежать типичных ошибок и сократить количество приостановок", - подчеркнула руководитель КУМИ м.р. Шигонский Маргарита Кудашкина.
Реализация согласованных мер начнется в ближайшее время и будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!