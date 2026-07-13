Минпромторг: в регионе отменили лимиты на продажу бензина

Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева Вконтакте самарцы задали вопрос, связанный с объемом и лимитами топлива на заправках. Ответ опубликовали представители регионального минпромторга.
"Правда ли, что ограничения на объем заправляемого топлива отменили? Бензина-то как не было, так и нет на АЗС", - констатировали жители Самарской области.
В минпромторге подтвердили отмену временных ограничений.
"В Самарской области временные ограничения по объемам реализации в розницу топлива для автомобилей отменены. Вместе с тем с целью дальнейшей стабилизации ситуации на топливном рынке региональным минпромторгом направлены рекомендательные письма в адрес организаций, реализующих топливо, о возможности самостоятельно устанавливать временные лимиты на отпуск топлива в зависимости от ситуации с его поставками", - уточнили в ведомстве.
Также в министерстве добавили, что ситуация с обеспечением топливом в Самарской области постоянно контролируется органами власти.
"Ведется регулярный мониторинг, принимаются необходимые меры для нормализации ситуации", - заключили в минпромторге.
В случаях, когда рост цен на топливо на АЗС связан с нарушением антимонопольного законодательства, ситуация контролируется ФАС. "Горячая линия ФАС" - 8(846) 200-15-37, сайт.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!