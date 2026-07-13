Минпромторг: в регионе отменили лимиты на продажу бензина

Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева Вконтакте самарцы задали вопрос, связанный с объемом и лимитами топлива на заправках. Ответ опубликовали представители регионального минпромторга.

"Правда ли, что ограничения на объем заправляемого топлива отменили? Бензина-то как не было, так и нет на АЗС", - констатировали жители Самарской области.

В минпромторге подтвердили отмену временных ограничений.

"В Самарской области временные ограничения по объемам реализации в розницу топлива для автомобилей отменены. Вместе с тем с целью дальнейшей стабилизации ситуации на топливном рынке региональным минпромторгом направлены рекомендательные письма в адрес организаций, реализующих топливо, о возможности самостоятельно устанавливать временные лимиты на отпуск топлива в зависимости от ситуации с его поставками", - уточнили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что ситуация с обеспечением топливом в Самарской области постоянно контролируется органами власти.

"Ведется регулярный мониторинг, принимаются необходимые меры для нормализации ситуации", - заключили в минпромторге.

В случаях, когда рост цен на топливо на АЗС связан с нарушением антимонопольного законодательства, ситуация контролируется ФАС. "Горячая линия ФАС" - 8(846) 200-15-37, сайт.