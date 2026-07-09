В Самаре на несколько дней ограничат движение по ул. Солнечной

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С 06:00 10 июля до 05:00 14 июля в Самаре специалисты компании "Т Плюс" будут устранять дефект на теплотрассе на ул. Солнечной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.