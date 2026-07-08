Вышла в свет новая познавательная сказка для детей "Замок моего иммунитета"

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в Самаре прошла презентация новой познавательной сказки "Замок моего иммунитета" от благотворительного проекта #ПростоСказки.

Благотворительный проект #ПростоСказки реализуется с 2020 года. Изначально инициатива была ориентирована на детей, находящихся на длительном лечении, а также на ребят с физическими и ментальными нарушениями, и паллиативных пациентов. Пилотный цикл создавался при участии жителей Самары, представителей бизнеса и СМИ. Позже к проекту присоединились крупные компании региона: сотрудники ПАО "Тольяттиазот" участвовали в записи аудиоверсии второй сказки, а производственно-строительный холдинг "Каскад" помог реализовать третий цикл, который получил награду регионального этапа премии "Серебряный Лучник" в сфере корпоративной социальной ответственности. В 2025 году был представлен четвёртый цикл — "Антиаллергические сказки", созданные совместно с врачами "ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии".

Созданные сказки призваны снизить тревожность детей и взрослых, объясняя сложные медицинские процессы через понятные и добрые истории. Такой подход полностью соответствует современному тренду на профилактическую медицину — сегодня это ведущее направление развития здравоохранения. Чем понятнее человеку, как работает его организм, тем выше его вовлечённость в заботу о собственном здоровье и тем меньше риск перехода острых состояний в хронические. Проект #ПростоСказки наглядно демонстрирует, как просвещение с раннего возраста становится основой профилактики.

Сказка "Замок моего иммунитета" создана по инициативе и при активном участии главного врача "ЛДЦ Иммунологии и аллергологии" профессора Суздальцевой Татьяны Владимировны. Авторами сказки выступили Суздальцева Наталья, врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением "ЛДЦ Иммунологии и аллергологии", и писатель Сергей Гольдин. Они создали увлекательный сюжет, в котором организм человека предстает в виде замка, а его защитные системы — в образе храбрых жителей.

В сказке "Замок моего иммунитета" доступно объясняются темы, которые обычно вызывают множество вопросов:

что такое иммунитет и как он защищает организм;

почему люди болеют и зачем нужна температура;

что происходит при аутоиммунных заболеваниях;

как токсины влияют на наше тело.

Чтобы проект стал доступен самой широкой аудитории, включая самых маленьких детей и ребят с проблемами зрения, ментальными нарушениями и паллиативных пациентов, сказка была озвучена. В этом и заключается инклюзивность #ПростоСказок: визуальный барьер полностью снят, что позволяет незрячим и слабовидящим слушателям наравне с другими погружаться в увлекательный сюжет.

Аудиоверсию записали врачи, что добавило просветительскому проекту дополнительный уровень доверия и тепла.

На презентации дети с интересом послушали историю в аудиоформате, а родители получили печатные экземпляры, чтобы читать сказку дома и обсуждать с детьми важные темы. Соавтор книги Сергей Гольдин лично представил издание и раздавал автографы всем желающим. Мероприятие получилось тёплым и семейным.

Проект создан исключительно в просветительских целях и не заменяет консультацию врача.