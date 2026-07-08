Вышла в свет новая познавательная сказка для детей "Замок моего иммунитета"

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в Самаре прошла презентация новой познавательной сказки "Замок моего иммунитета" от благотворительного проекта #ПростоСказки.
Благотворительный проект #ПростоСказки реализуется с 2020 года. Изначально инициатива была ориентирована на детей, находящихся на длительном лечении, а также на ребят с физическими и ментальными нарушениями, и паллиативных пациентов. Пилотный цикл создавался при участии жителей Самары, представителей бизнеса и СМИ. Позже к проекту присоединились крупные компании региона: сотрудники ПАО "Тольяттиазот" участвовали в записи аудиоверсии второй сказки, а производственно-строительный холдинг "Каскад" помог реализовать третий цикл, который получил награду регионального этапа премии "Серебряный Лучник" в сфере корпоративной социальной ответственности. В 2025 году был представлен четвёртый цикл — "Антиаллергические сказки", созданные совместно с врачами "ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии".
Созданные сказки призваны снизить тревожность детей и взрослых, объясняя сложные медицинские процессы через понятные и добрые истории. Такой подход полностью соответствует современному тренду на профилактическую медицину — сегодня это ведущее направление развития здравоохранения. Чем понятнее человеку, как работает его организм, тем выше его вовлечённость в заботу о собственном здоровье и тем меньше риск перехода острых состояний в хронические. Проект #ПростоСказки наглядно демонстрирует, как просвещение с раннего возраста становится основой профилактики.
Сказка "Замок моего иммунитета" создана по инициативе и при активном участии главного врача "ЛДЦ Иммунологии и аллергологии" профессора Суздальцевой Татьяны Владимировны. Авторами сказки выступили Суздальцева Наталья, врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением "ЛДЦ Иммунологии и аллергологии", и писатель Сергей Гольдин. Они создали увлекательный сюжет, в котором организм человека предстает в виде замка, а его защитные системы — в образе храбрых жителей.
В сказке "Замок моего иммунитета" доступно объясняются темы, которые обычно вызывают множество вопросов:
- что такое иммунитет и как он защищает организм;
- почему люди болеют и зачем нужна температура;
- что происходит при аутоиммунных заболеваниях;
- как токсины влияют на наше тело.
Чтобы проект стал доступен самой широкой аудитории, включая самых маленьких детей и ребят с проблемами зрения, ментальными нарушениями и паллиативных пациентов, сказка была озвучена. В этом и заключается инклюзивность #ПростоСказок: визуальный барьер полностью снят, что позволяет незрячим и слабовидящим слушателям наравне с другими погружаться в увлекательный сюжет.
Аудиоверсию записали врачи, что добавило просветительскому проекту дополнительный уровень доверия и тепла.
На презентации дети с интересом послушали историю в аудиоформате, а родители получили печатные экземпляры, чтобы читать сказку дома и обсуждать с детьми важные темы. Соавтор книги Сергей Гольдин лично представил издание и раздавал автографы всем желающим. Мероприятие получилось тёплым и семейным.
Проект создан исключительно в просветительских целях и не заменяет консультацию врача.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас