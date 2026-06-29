В поселке Ровно-Владимировка возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

В современном модульном здании Волжской районной клинической больницы помощь будут получать жители поселка и близлежащего населенного пункта Культура. Общая численность прикрепленного населения составляет около 470 человек, среди которых есть и дети. Поселок активно развивается, сюда переезжают новые семьи.

В настоящее время медицинскую помощь в поселке оказывает медицинская сестра Елена Теленкова, которая работает здесь с сентября 2023 года. Специалист является участником программы "Земский фельдшер".

Площадь нового медицинского пункта будет больше, что позволит создать дополнительное пространство для приема пациентов и работы персонала. В здании появятся кондиционеры для поддержания комфортной температуры в любое время года.

"Новый ФАП, конечно, будет лучше — больше площадь, современные условия. Я очень жду открытия", — поделилась медсестра.