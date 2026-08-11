Новый современный офис врача общей практики работает в селе Орловка Самарской области

Во вторник, 11 августа, состоялся рабочий выезд представителей министерства здравоохранения Самарской области в Кошкинский район. Министр здравоохранения Андрей Орлов, заместитель министра Денис Бутолин совместно с главой Кошкинского района Антоном Широковым и главным врачом районной больницы Виталием Салманидиным посетили медицинские объекты района.

В ходе визита руководители ознакомились с работой нового офиса врача общей практики в с. Орловка, который был возведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Современное здание оснащено необходимым оборудованием для оказания качественной первичной медицинской помощи более 1600 жителям близлежащих населенных пунктов. Просторные кабинеты, отдельный процедурный кабинет и доступность для маломобильных граждан - все это делает работу медработников эффективнее, а лечение пациентов - комфортнее.

"Такие объекты - это инвестиция в здоровье людей на местах. Наша главная задача - сделать так, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю, независимо от того, живет он в городе или в селе. Развивать медицинскую инфраструктуру на селе помогают мероприятия нацпроекта и поддержка главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева", - отметил Андрей Орлов.

В медицинском пункте оказывает помощь медицинская сестра общей практики, которая работает уже более 39 лет. "В январе мы переехали в новый офис врача общей практики. Здесь комфортно, чисто, уютно. Оборудованы туалеты, специальный подъезд, есть кондиционеры. Оснащение есть все, что нужно для работы, медикаментами обеспечивают в достаточном количестве, - рассказала медсестра Светлана Синицына. - Жители уже привыкли, приходят на прививки и процедуры. Когда приезжают участковый терапевт и медсестра из Кошек, принимаем около 25 человек в день. Сейчас ждем, когда к нам придет постоянный врач общей практики".

Руководитель ведомства отметил активную работу по диспансеризации населения и вакцинации в рамках Национального календаря прививок.

"Также важно, что доставка льготных лекарственных препаратов осуществляется силами медперсонала. Отдельно будет проработан вопрос подключения интернета в новый медицинский пункт", - подчеркнул министр.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.