Новый современный офис врача общей практики работает в селе Орловка Самарской области

Во вторник, 11 августа, состоялся рабочий выезд представителей министерства здравоохранения Самарской области в Кошкинский район. Министр здравоохранения Андрей Орлов, заместитель министра Денис Бутолин совместно с главой Кошкинского района Антоном Широковым и главным врачом районной больницы Виталием Салманидиным посетили медицинские объекты района.
В ходе визита руководители ознакомились с работой нового офиса врача общей практики в с. Орловка, который был возведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
Современное здание оснащено необходимым оборудованием для оказания качественной первичной медицинской помощи более 1600 жителям близлежащих населенных пунктов. Просторные кабинеты, отдельный процедурный кабинет и доступность для маломобильных граждан - все это делает работу медработников эффективнее, а лечение пациентов - комфортнее.
"Такие объекты - это инвестиция в здоровье людей на местах. Наша главная задача - сделать так, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю, независимо от того, живет он в городе или в селе. Развивать медицинскую инфраструктуру на селе помогают мероприятия нацпроекта и поддержка главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева", - отметил Андрей Орлов.
В медицинском пункте оказывает помощь медицинская сестра общей практики, которая работает уже более 39 лет. "В январе мы переехали в новый офис врача общей практики. Здесь комфортно, чисто, уютно. Оборудованы туалеты, специальный подъезд, есть кондиционеры. Оснащение есть все, что нужно для работы, медикаментами обеспечивают в достаточном количестве, - рассказала медсестра Светлана Синицына. - Жители уже привыкли, приходят на прививки и процедуры. Когда приезжают участковый терапевт и медсестра из Кошек, принимаем около 25 человек в день. Сейчас ждем, когда к нам придет постоянный врач общей практики".
Руководитель ведомства отметил активную работу по диспансеризации населения и вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
"Также важно, что доставка льготных лекарственных препаратов осуществляется силами медперсонала. Отдельно будет проработан вопрос подключения интернета в новый медицинский пункт", - подчеркнул министр.
Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас