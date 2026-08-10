Врачи вышли на старт: в Самаре и Тольятти прошел День физкультурника

В День физкультурника праздник спорта и здоровья объединил тысячи жителей Самарской области. В рамках реализации задач Регионального движения "За медицину здорового долголетия" в Самаре в парке им. Юрия Гагарина, а в Тольятти в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова работали палатки здоровья.

Врачи Самарской городской больницы № 10, Тольяттинской городской поликлиники № 1 и Тольяттинской городской поликлиники № 4 совместно с Самарским центром общественного здоровья и медицинской профилактики работали на площадке "Выбираю здоровье".

Участники мероприятия смогли рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом, содержание жира в организме, получить консультацию по вопросам рационального питания, обсудить факторы риска развития заболеваний и их коррекцию, принять участие в викторине "Здоровые цифры здорового человека", получить информационные буклеты и сувенирную продукцию. Кроме того, жители смогли пройти быструю бесконтактную оценку основных показателей здоровья при помощи высокотехнологической диагностической стойки, работающей с использованием ИИ.

"Ключ к здоровому долголетию лежит в плоскости личной ответственности и приверженности здоровым привычкам. Необходимо каждому взять под контроль свое здоровье, опираясь на объективные маркеры: индекс массы тела, давление, показатели холестерина и сахара в крови. Это не просто цифры, а отражение нашей ежедневной приверженности выбору в пользу движения и правильного питания. Формируя свой "цифровой паспорт здоровья", мы создаем фундамент для активной и полноценной жизни на долгие годы. Именно такой системный подход в партнерстве с врачами дает возможность эффективно предотвращать заболевания, а не бороться с их последствиями", — отметила врач по медицинской профилактике Тольяттинской городской поликлиники № 1 Елена Александрова.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.