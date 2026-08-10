Врачи вышли на старт: в Самаре и Тольятти прошел День физкультурника

В День физкультурника праздник спорта и здоровья объединил тысячи жителей Самарской области. В рамках реализации задач Регионального движения "За медицину здорового долголетия" в Самаре в парке им. Юрия Гагарина, а в Тольятти в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова работали палатки здоровья.
Врачи Самарской городской больницы № 10, Тольяттинской городской поликлиники № 1 и Тольяттинской городской поликлиники № 4 совместно с Самарским центром общественного здоровья и медицинской профилактики работали на площадке "Выбираю здоровье".
Участники мероприятия смогли рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом, содержание жира в организме, получить консультацию по вопросам рационального питания, обсудить факторы риска развития заболеваний и их коррекцию, принять участие в викторине "Здоровые цифры здорового человека", получить информационные буклеты и сувенирную продукцию. Кроме того, жители смогли пройти быструю бесконтактную оценку основных показателей здоровья при помощи высокотехнологической диагностической стойки, работающей с использованием ИИ.
"Ключ к здоровому долголетию лежит в плоскости личной ответственности и приверженности здоровым привычкам. Необходимо каждому взять под контроль свое здоровье, опираясь на объективные маркеры: индекс массы тела, давление, показатели холестерина и сахара в крови. Это не просто цифры, а отражение нашей ежедневной приверженности выбору в пользу движения и правильного питания. Формируя свой "цифровой паспорт здоровья", мы создаем фундамент для активной и полноценной жизни на долгие годы. Именно такой системный подход в партнерстве с врачами дает возможность эффективно предотвращать заболевания, а не бороться с их последствиями", — отметила врач по медицинской профилактике Тольяттинской городской поликлиники № 1 Елена Александрова.
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас