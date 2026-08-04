Нутрициолог ВСК назвала здоровую альтернативу чаю и кофе

Растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю, потому что богат витаминами группы B и C. Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Аделина Арутунян рассказала, что разница между обработанным и цельным сырьем кипрея узколистного заключается в степени вмешательства в природную структуру листа.

Иван-чай, или кипрей узколистный, богат витаминами группы B, железом, марганцем, медью и клетчаткой, а также витамином С. В 100 граммах свежих листьев содержится около 200–400 мг аскорбиновой кислоты, что сопоставимо с ягодами черной смородины или шиповника. Используйте иван-чай как полезную альтернативу привычному чаю и кофе. Такой подход поможет разнообразить варианты напитков летом. Ферментированный чай отличается от неферментированного глубокой переработкой. При ферментации листья сминают, чтобы разрушить клеточную структуру и выпустить сок, который затем окисляется на воздухе под воздействием собственных ферментов. В результате сложные полифенолы расщепляются до более простых и ароматных форм, что делает вкус насыщенным.

Как правильно заварить иван-чай? На 500 мл воды возьмите две чайные ложки сухой заварки. Оптимальная температура воды — не более 60 градусов тепла. Так вы сохраните витамины. Настаивайте 10–15 минут. Готовый напиток должен иметь прозрачный янтарный или темно-коньячный цвет в зависимости от степени ферментации. В косметологии экстракт иван-чая используют в тониках и масках для снятия раздражений и улучшения тонуса кожи. В диетологии он незаменим как напиток без кофеина, который не перегружает нервную систему.

"Чтобы раскрыть все полезные свойства иван-чая, следует использовать всего две ложки сухой смеси на 0,5 литра горячей воды. Далее напитку надо дать настояться не менее 10 минут, после чего он приобретает характерный оттенок — от светлого медового до насыщенного коричневого", — Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Аделина Арутунян.