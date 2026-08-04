Нутрициолог ВСК назвала здоровую альтернативу чаю и кофе

Растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю, потому что богат витаминами группы B и C. Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Аделина Арутунян рассказала, что разница между обработанным и цельным сырьем кипрея узколистного заключается в степени вмешательства в природную структуру листа.
Иван-чай, или кипрей узколистный, богат витаминами группы B, железом, марганцем, медью и клетчаткой, а также витамином С. В 100 граммах свежих листьев содержится около 200–400 мг аскорбиновой кислоты, что сопоставимо с ягодами черной смородины или шиповника. Используйте иван-чай как полезную альтернативу привычному чаю и кофе. Такой подход поможет разнообразить варианты напитков летом. Ферментированный чай отличается от неферментированного глубокой переработкой. При ферментации листья сминают, чтобы разрушить клеточную структуру и выпустить сок, который затем окисляется на воздухе под воздействием собственных ферментов. В результате сложные полифенолы расщепляются до более простых и ароматных форм, что делает вкус насыщенным.
Как правильно заварить иван-чай? На 500 мл воды возьмите две чайные ложки сухой заварки. Оптимальная температура воды — не более 60 градусов тепла. Так вы сохраните витамины. Настаивайте 10–15 минут. Готовый напиток должен иметь прозрачный янтарный или темно-коньячный цвет в зависимости от степени ферментации. В косметологии экстракт иван-чая используют в тониках и масках для снятия раздражений и улучшения тонуса кожи. В диетологии он незаменим как напиток без кофеина, который не перегружает нервную систему.
"Чтобы раскрыть все полезные свойства иван-чая, следует использовать всего две ложки сухой смеси на 0,5 литра горячей воды. Далее напитку надо дать настояться не менее 10 минут, после чего он приобретает характерный оттенок — от светлого медового до насыщенного коричневого", — Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Аделина Арутунян.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас