Комары "дарят" туристам на юге лихорадку Западного Нила и паразитов — статистика ВСК

Укусы комаров не всегда бывают безобидными — зачастую насекомые становятся переносчиками смертельных вирусов, однако первые симптомы болезни могут проявиться только через 3 недели. Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, какие болезни переносят комары и как минимизировать последствия укусов.
Самый распространенный диагноз после укусов комаров в России — это лихорадка Западного Нила (ЛЗН). Причем вирус стал встречаться и за пределами южных регионов, в частности, в средней полосе. Опасность недуга в том, что у 80% зараженных болезнь протекает как легкая простуда, а у 1-5% перерастает в тяжелый менингит. Смертность при тяжелой форме заболевания достигает 10%. Второй по распространенности в РФ диагноз — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызванное локализацией в организме человека червя рода Dirofilaria. Лечится недуг легко — хирург просто удаляет гельминта. Основные очаги болезни в России — это Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области. Также комары могут спровоцировать туляремию и вирус Калифорнийского энцефалита — они регистрируются в разных регионах страны, хотя и гораздо реже.
Основная опасность перечисленных диагнозов — сложность диагностики. Ни цвет, ни размер, ни зуд после укуса не сигнализируют о наличии вируса. Инфекция проявляется не на коже, а внутри организма в период от 3 дней до 3 недель. Ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к врачу — резкий скачок температуры через неделю после укуса, сильная боль в голове и ломота, которую списывают на "усталость", увеличение лимфоузлов.
К сожалению, вакцины от болезней, переносимых комарами (кроме желтой лихорадки), не существует. Поэтому людям, проводящим много времени на природе, стоит придерживаться ряда профилактических мер. Дачникам необходимо осмотреть участок — ведра с водой, бочки для полива и даже поддоны под цветами являются инкубаторами для комаров, а менять в них воду надо не реже, чем раз в неделю. Важно использовать репелленты — средства с ДЭТА (N, N-диэтилтолуамид) или пикаридином наносить на открытые участки кожи, а в фумигаторы — устанавливать в помещениях. Кроме того, стоит отдавать предпочтение одежде светлых тонов и с длинными рукавами — это даст эффект, сопоставимый с репеллентами.
"Не верьте мифам про "укрепление иммунитета" таблетками для защиты от комаров. Иммуномодуляторы не спасают от трансмиссивных инфекций, а бесконтрольный прием может лишь навредить. При заражении главный фактор выздоровления — ранняя диагностика. Если вы обратитесь к врачу при первых симптомах — температуре, головной боли, — а не на 5-й день болезни, шансы на легкое течение и полное выздоровление практически стопроцентные. Комары опасны, но не смертельны для здорового человека, если знать о рисках. Будьте внимательны к себе, и лето пройдет без происшествий", — отметила Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас