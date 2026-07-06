Врач ВСК рекомендует россиянам находиться на солнце не больше 20-60 минут

Солнечный свет играет ключевую роль в синтезе витамина D, поддержании хорошего настроения и регуляции циркадных ритмов. Однако важно помнить, что безопасного загара не существует. Избыточное воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей может привести к осложнениям, таким как ожоги, фотостарение, рак кожи, включая меланому. Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, какова безопасная норма пребывания на солнце и почему обработка солнечных ожогов народными методами опасна.
Время, которое можно безопасно проводить на солнце, зависит от фототипа кожи по классификации Фицпатрика — всего их шесть, но в России наиболее распространены I–IV группы. Например, для людей с I фототипом (очень светлая кожа, рыжие или светлые волосы, веснушки) безопасное время пребывания на солнце с использованием SPF-средства с уровнем защиты 30–50 составляет всего 15–20 минут. Для II фототипа (светлый европейский тип кожи) — 20–30 минут, для III группы (темный европейский тип) — 30–40 минут, а для IV (средиземноморский тип) — до 40–60 минут. Эти ограничения являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от УФ-индекса, времени суток и региона.
Долгое нахождение на солнце может привести к сильным ожогам, которые по своей глубине и последствиям могут быть сопоставимы с термическими ожогами от кипятка. Ожоги I–II степени проявляются покраснением, болью, отёком и могут даже вызывать образование пузырей на поверхности кожи. При обширных поражениях возможны такие симптомы как лихорадка, озноб и головная боль.
Если после долгого пребывания на солнце ощущается сильное жжение кожи, стоит уйти в тень, охлаждать кожу прохладной водой в течение 10–20 минут и пить много жидкости. При появлении боли можно принять обезболивающие препараты. Также важно нанести увлажняющие средства с пантенолом или алоэ вера без спирта. При появлении пузырей на поверхности кожи, высокой температуре или выраженной слабости необходимо срочно обратиться к врачу.
Народных методов лечения солнечных ожогов, наоборот, стоит избегать. Так, сметана и кефир, которые часто наносят на место ожога для снятия воспаления, не только не ускоряют заживление, но и могут вызвать инфицирование раны из-за содержания бактерий. Нанесение масла или жирных кремов также опасно, так как они создают пленку, препятствующую охлаждению кожи и усугубляющую повреждение. Не рекомендуется самостоятельно вскрывать пузыри от ожогов, так как это увеличивает риск инфекции.
"Профилактика — лучший способ избежать солнечных ожогов. Дерматологи настоятельно рекомендуют избегать солнечных лучей с 10 до 16 часов, использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, наносить их каждые 2 часа, особенно после купания, а также использовать закрытую одежду и головные уборы. Эти меры помогут снизить риск ожогов и сохранить здоровье кожи на долгие годы", — Марианна Мазра, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас