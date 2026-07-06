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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Приволжском районе по нацпроекту отремонтировали подъезд к селу Кашпир

ПРИВОЛЖЬЕ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автодороги "Приволжье — Бестужевка" — Кашпир. Протяженность объекта — 800 метров. Трасса является единственным выездом из села Кашпир и входит в маршрут движения школьного автобуса.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Кашпире нет администрации, почты, детского сада и аптеки, поэтому для местных жителей эта дорога — единственная возможность добраться до социальных учреждений в соседних населенных пунктах.

В ходе работ подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укладку двух слоев асфальтобетона и укрепление обочин асфальтогранулятом. В ближайшее время на объекте установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, спланируют откосы земляного полотна.

"Объект небольшой, но для местных жителей важный. Срок завершения работ по контракту — 1 ноября, но уже сейчас основные работы выполнены", — рассказал директор компании подрядчика Михаил Цибин.
В настоящее время в Приволжском районе приводят в нормативное состояние еще один объект — автодорогу "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка. На трассе протяженностью 19,4 км завершается укладка нижнего слоя асфальтобетона.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 км дорог регионального и местного значения.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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