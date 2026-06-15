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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Сергиевском районе завершен ремонт школьного маршрута

СЕРГИЕВСК. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт автомобильной дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское. Работы стартовали в апреле и завершились с опережением графика.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участок протяженностью 6,7 км входит в маршрут школьного автобуса, который ежедневно доставляет детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу. Более 500 метров обновленной дороги проходят по улице Советской — главной улице села Красносельское.

Ремонт выполнен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после многочисленных обращений жителей — люди жаловались на плохое состояние трассы, по которой дети ездят в школу, а взрослые добираются до районного центра.

В ходе капитального ремонта уложен выравнивающий слой и верхний слои дорожной одежды, проведены работы по укреплению обочин, нанесена разметка термопластиком. В настоящее время специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществляют приемку выполненных работ.

"Я часто сопровождаю детей в автобусе и хорошо знаю, каким трудным был этот маршрут раньше. Особенно в непогоду родители очень волновались. Сейчас дорога совершенно другая: ровная, разметка четкая, автобус идет мягко, без тряски. Дети будут добираться в школу быстрее и спокойнее. Спасибо большое, что нас услышали и привели дорогу в порядок", — поделилась впечатлениями заведующая хозяйством Красносельской школы Ольга Митрофанова.

Всего в этом году в Сергиевском районе по нацпроекту приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому, в настоящее время ведется капитальный ремонт дороги "Кинель — Черкассы — Урал" — Захаркино (3,28 км), которая также является школьным маршрутом и единственной дорогой, связывающей село Захаркино с районным центром.

Также Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области в течение двух лет отремонтируют автомобильную дорогу "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки протяженностью 51,7 км.

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