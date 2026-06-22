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Дорожное строительство Транспорт и связь

Завершен ремонт участка трассы Шентала — Азеево в границах Шенталинского района

ШЕНТАЛА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе привели в порядок 5,4 км трассы Шентала — Азеево. Это важный межрегиональный маршрут, который связывает Самарскую область с республикой Татарстан. Об этом сообщил региональный минтранс.

Фото: минтранс Самарской области

В ходе ремонтных работ выполнено: обновление проезжей части, укрепление обочин с применением асфальтогранулята, нанесение дорожной разметки.

Пропускная способность участка составляет 2,5 тысячи транспортных средств в сутки.

Дорога проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится Тарханско-Лесной редут — историческое фортификационное сооружение XVIII века. Теперь до памятника истории можно добраться с комфортом.

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