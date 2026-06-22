В Шенталинском районе привели в порядок 5,4 км трассы Шентала — Азеево. Это важный межрегиональный маршрут, который связывает Самарскую область с республикой Татарстан. Об этом сообщил региональный минтранс.
В ходе ремонтных работ выполнено: обновление проезжей части, укрепление обочин с применением асфальтогранулята, нанесение дорожной разметки.
Пропускная способность участка составляет 2,5 тысячи транспортных средств в сутки.
Дорога проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится Тарханско-Лесной редут — историческое фортификационное сооружение XVIII века. Теперь до памятника истории можно добраться с комфортом.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?