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В Шенталинском районе привели в порядок 5,4 км трассы Шентала — Азеево. Это важный межрегиональный маршрут, который связывает Самарскую область с республикой Татарстан. Об этом сообщил региональный минтранс.

Фото: минтранс Самарской области