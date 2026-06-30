В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы

В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновят 15,6 км региональных трасс, ведущих к особо охраняемым природным территориям. В нормативное состояние будут приведены маршруты к национальному парку "Бузулукский бор", памятникам природы "Гора Красная", "Старобинарадский бор" и "Урочище Монастырская гора".

Национальный парк "Бузулукский бор" — это уникальный реликтовый лесной массив возрастом около 10 тысяч лет. Он расположен на территории Борского, Богатовского и Нефтегорского районов Самарской области и является крупнейшим сосновым бором в степной зоне Евразии, где сохранились деревья-долгожители в возрасте 300–350 лет.

В этом году на подъезде к национальному парку отремонтируют более 5 км дорог Кинель — Богатое — Борское (2,76 км) и "Отрадный — Богатое" — Борское (2,7 км), расположенных в Борском районе. Сейчас на участках укладывают асфальт, строят тротуары и монтируют освещение. Работы планируется завершить до 1 сентября 2026 года. Обе дороги проходят через районный центр — село Борское.

В Волжском районе уже закончен ремонт 9,1 км покрытия трассы Волжский — Курумоч — "Урал". Дорога входит в маршрут движения к памятнику природы регионального значения "Старобинарадский бор", который является самым крупным лесным массивом западной части Самарской области с вековыми соснами и живописными озерами.

На маршрутах к особо охраняемым природным территориям отремонтируют и искусственные сооружения. Так, в Красноярском районе ведется ремонт моста через реку Сок, расположенном на автодороге "Урал" — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Мост расположен на маршруте движения к памятнику природы "Гора Красная" — геологическому обнажению высотой около 200 метров, склон которого покрыт редкими растениями, занесенными в Красную книгу. По государственному контракту ремонт моста должен быть завершен до 1 ноября 2026 года.

В Сызранском районе завершается ремонт путепровода через автомобильную дорогу Москва — Самара на трассе "Обход города Сызрань". Искусственное сооружение ведет к урочищу "Монастырская гора" — памятника природы площадью более 190 Га. Здесь находятся три санатория-профилактория и источник минеральной воды.