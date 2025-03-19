16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае В 2025 г. в Самаре отремонтируют 21 дорогу Уберут колеи: минтранс назвал сроки начала ремонта Московского шоссе Загородный участок магистрали "Центральной" планируют открыть в сентябре 2025 года В Самаре предложили построить еще один мост

Дорожное строительство Транспорт и связь

Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работы по реконструкции ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до Московского шоссе, начатые в 2023 году, полностью завершены. Проверка Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области подтвердила готовность объекта. Необходимый пакет документов направлен в министерство строительства Самарской области для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, прокомментировали в мэрии города.

Муниципальные власти отчитались о проделанной работе: протяженность новой четырехполосной дороги — почти 700 м, ширина — 13 м. Все инженерные коммуникации на объекте переустроены, в том числе сети водо- и теплоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения, газовые линии и линии связи. Для повышения безопасности направления движения разделены полосой с плиточным покрытием и направляющими ограждениями.

"Не только дорога, но и весь облик реконструированного участка поменялся. Здесь появились газоны, засеянные в прошлом сезоне травами, высажены деревья. После демонтажа гаражей на верхнем участке улицы удалось увеличить пешеходную зону", — сообщили в администрации.

Обустроены тротуары с площадками, на которых маломобильные граждане, поднимаясь или спускаясь по улице со сложным рельефом, смогут отдохнуть и продолжить движение. Между ограждениями и тротуаром уложена специальная плитка, которая обеспечит дренажный эффект.

Готовы и средства организации дорожного движения — разметка, знаки, светофоры. Техническое оснащение будет функционировать в связке с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Для организации маршрутов общественного транспорта установлены остановочные павильоны и сделаны "карманы" для удобного подъезда автобусов.

Напомним, в ноябре 2024 г. муниципальные власти сообщали, что завершить реконструкцию ул. XXII Партсъезда планируется в установленный муниципальным контрактом срок — до конца января 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на конец февраль 2025 года, однако в феврале стало известно, что сроки сдвинули на вторую половину марта. Конкретнее — до 19 числа. Сейчас в мэрии назвали новые сроки — май 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6