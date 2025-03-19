Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Работы по реконструкции ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до Московского шоссе, начатые в 2023 году, полностью завершены. Проверка Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области подтвердила готовность объекта. Необходимый пакет документов направлен в министерство строительства Самарской области для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, прокомментировали в мэрии города.

Муниципальные власти отчитались о проделанной работе: протяженность новой четырехполосной дороги — почти 700 м, ширина — 13 м. Все инженерные коммуникации на объекте переустроены, в том числе сети водо- и теплоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения, газовые линии и линии связи. Для повышения безопасности направления движения разделены полосой с плиточным покрытием и направляющими ограждениями.

"Не только дорога, но и весь облик реконструированного участка поменялся. Здесь появились газоны, засеянные в прошлом сезоне травами, высажены деревья. После демонтажа гаражей на верхнем участке улицы удалось увеличить пешеходную зону", — сообщили в администрации.

Обустроены тротуары с площадками, на которых маломобильные граждане, поднимаясь или спускаясь по улице со сложным рельефом, смогут отдохнуть и продолжить движение. Между ограждениями и тротуаром уложена специальная плитка, которая обеспечит дренажный эффект.

Готовы и средства организации дорожного движения — разметка, знаки, светофоры. Техническое оснащение будет функционировать в связке с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Для организации маршрутов общественного транспорта установлены остановочные павильоны и сделаны "карманы" для удобного подъезда автобусов.

Напомним, в ноябре 2024 г. муниципальные власти сообщали, что завершить реконструкцию ул. XXII Партсъезда планируется в установленный муниципальным контрактом срок — до конца января 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на конец февраль 2025 года, однако в феврале стало известно, что сроки сдвинули на вторую половину марта. Конкретнее — до 19 числа. Сейчас в мэрии назвали новые сроки — май 2025 года.