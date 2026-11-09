Бастрыкин взял на контроль ситуацию с закрытием Дома престарелых в селе Максимовка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о несогласии с ликвидацией учреждения социального обслуживания в с. Максимовка Самарской области. Об этом сообщает информационный центр СК.

Ранее постояльцы и сотрудники пансионата для пожилых людей и инвалидов из села Максимовка Богатовского района записали видеообращение к Александру Бастрыкину. Они пожаловались, что с ноября структурное обособленное подразделение ГБУ СО "Отрадненский дом-интернат" ликвидируют, а постояльцев распределят в организации в других населенных пунктах.

Также авторы обращения сообщили, что здание, являющееся объектом культурного наследия, находится в аварийном состоянии, однако сами работники Дома престарелых считают, что оно пригодно для использования. Ранее контролирующие органы указывали на необходимость ремонта, но он так и не был начат. Также персонал Дома престарелых пожаловался, что сейчас им понизили зарплату, а сотрудников планируют перевести на должности, не соответствующие специфике их деятельности.

"В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах процессуальной проверки", - отмечается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе регионального правительства на запрос Волга Ньюс сообщили, что работа Дома престарелых действительно была приостановлена с 1 ноября. Такая мера принята в связи с аварийным состоянием самого здания, построенного 141 год назад, в 1885 году.

"Учитывая специфику конструктивных решений здания и нормативные ограничения, связанные с его охранным статусом, проведение капитальной реконструкции, необходимой для соответствия современным стандартам безопасности, не представляется возможным", - добавили в пресс-службе.

В Максимовском отделении проживало 29 постояльцев, сейчас они переведены в другие стационарные учреждения, отвечающие современным требованиям и нормам, предъявляемым к социальным объектам такого типа.

Прокомментировали в пресс-службе облправительства и ситуацию с якобы урезанными зарплатами: "Численность сотрудников отделения в настоящее время составляет 34 человека, 11 из которых - лица пенсионного возраста. В отношении 23 сотрудников директором учреждения совместно с главой муниципального образования, органом Центра занятости населения проводится работа по дальнейшему трудоустройству работников в ближайшие социальные учреждения, которые сейчас испытывают нехватку кадров".

Также региональные власти убеждены: поскольку Максимовское отделение представляет собой обособленное структурное подразделение ГБУ СО "Отрадненский дом-интернат", временное прекращение его функционирования не окажет никакого влияния на общую деятельность учреждения.