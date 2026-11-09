Бастрыкин взял на контроль ситуацию с закрытием Дома престарелых в селе Максимовка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о несогласии с ликвидацией учреждения социального обслуживания в с. Максимовка Самарской области. Об этом сообщает информационный центр СК.
Ранее постояльцы и сотрудники пансионата для пожилых людей и инвалидов из села Максимовка Богатовского района записали видеообращение к Александру Бастрыкину. Они пожаловались, что с ноября структурное обособленное подразделение ГБУ СО "Отрадненский дом-интернат" ликвидируют, а постояльцев распределят в организации в других населенных пунктах.
Также авторы обращения сообщили, что здание, являющееся объектом культурного наследия, находится в аварийном состоянии, однако сами работники Дома престарелых считают, что оно пригодно для использования. Ранее контролирующие органы указывали на необходимость ремонта, но он так и не был начат. Также персонал Дома престарелых пожаловался, что сейчас им понизили зарплату, а сотрудников планируют перевести на должности, не соответствующие специфике их деятельности.
"В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах процессуальной проверки", - отмечается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В пресс-службе регионального правительства на запрос Волга Ньюс сообщили, что работа Дома престарелых действительно была приостановлена с 1 ноября. Такая мера принята в связи с аварийным состоянием самого здания, построенного 141 год назад, в 1885 году.
"Учитывая специфику конструктивных решений здания и нормативные ограничения, связанные с его охранным статусом, проведение капитальной реконструкции, необходимой для соответствия современным стандартам безопасности, не представляется возможным", - добавили в пресс-службе.
В Максимовском отделении проживало 29 постояльцев, сейчас они переведены в другие стационарные учреждения, отвечающие современным требованиям и нормам, предъявляемым к социальным объектам такого типа.
Прокомментировали в пресс-службе облправительства и ситуацию с якобы урезанными зарплатами: "Численность сотрудников отделения в настоящее время составляет 34 человека, 11 из которых - лица пенсионного возраста. В отношении 23 сотрудников директором учреждения совместно с главой муниципального образования, органом Центра занятости населения проводится работа по дальнейшему трудоустройству работников в ближайшие социальные учреждения, которые сейчас испытывают нехватку кадров".
Также региональные власти убеждены: поскольку Максимовское отделение представляет собой обособленное структурное подразделение ГБУ СО "Отрадненский дом-интернат", временное прекращение его функционирования не окажет никакого влияния на общую деятельность учреждения.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru