В Самаре родственницы экс-силовика и экс-лидера группировки "Законовские" делят рынок

Любовь Ферапонтова требует предоставить ей возможность пользоваться зданиями. Представители истцов уже заявили отвод судье. Арбитражный суд Самарской области разбирается в ситуации с разделом помещений на ул. Олимпийской, 1.

Иск к Светлане Гафуровой подали Любовь Ферапонтова и ее сын Станислав. Истцы просят устранить препятствия в пользовании торговыми зданиями и определить порядок оплаты "коммуналки". В судебном процессе истцы уже заявили отвод судье Инне Гукасян.

Как следует из материалов арбитража, по мнению заявителя, "у судьи имеется заранее сложившееся мнение по вопросам, имеющим существенное значение для разрешения настоящего спора, в том числе поскольку ранее судье было вынесено решение по делу №А55-20131/2024, которое породило более 10 арбитражных производств между сторонами, а также в связи с тем, что ранее при рассмотрении указанного дела не были рассмотрены и учтены существенные обстоятельства…". В отводе суд отказал.

Напомним, и Любовь Ферапонтова, и Светлана Гафурова упоминались в связи с группировкой "Законовские". Любовь Ферапонтова сообщала в показаниях, что "Законовские" склоняли ее к "сотрудничеству" и даже взрывали ей машину.

"В декабре 2003 года "законовские" сожгли мне рынок в 15-м микрорайоне, - утверждала также Ферапонтова. - В мае 2005 года снохе на 16-м км Московского шоссе сожгли машину. Я, несмотря на все эти события, встреч с Рыжовым не искала. 8 апреля 2006 года на рынок на улице Елизарова с документами на право собственности на землю за подписью представителя департамента имущества Плотникова пришли вооруженные люди в количестве 50 человек".

Сын Ферапонтовой Станислав женат на судье Злате. Злата Ферапонтова - двоюродная сестра бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова, которого судили за взятки от "Законовских".

ОПГ "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность со сбором "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки.

Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем.

Светлана Гафурова - вдова лидера группировки "Законовские" Сергея Гафурова. Ранее она подавала иск к Ферапонтовым из-за раздела того же рынка на Олимпийской, 1. Известно также, что Светлана Гафурова писала заявление о попытке "продать УДО" ее мужу.

Станислав Ферапонтов и сам подпадал под суд из-за семейного конфликта. По версии следствия, летом 2020 г. Станислав поссорился с братом Алексеем. Предполагалось, что мужчины выпивали во дворе частного дома и повздорили из-за имущества. Станислав утверждал, будто бы брат хотел отобрать у него и матери бизнес. Алексей, в свою очередь, говорил, что ссору затеял Станислав и в какой-то момент порезал брата ножом.

Правоохранители возбудили в отношении Станислава уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Но 14 февраля 2022 г. облсуд снизил наказание до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в Шестом кассационном суде, жалобы подали и представитель прокуратуры, и адвокат. Но решение оставили в силе.