Родственница Дмитрия Сазонова заявила, что у нее отбирали рынок члены ОПС "Законовские"

По уголовному делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова 11 ноября в суде дала показания Любовь Ферапонтова. Сын женщины Станислав женат на двоюродной сестре Сазонова Злате, а сама она была знакома с предполагаемыми членами преступной группировки "Законовские".

Женщина утверждает, что "Законовские" хотели отобрать у нее рынок на ул. Елизарова в Самаре, из-за этого даже взорвали ее машину. Поскольку женщина не смогла ответить на часть вопросов гособвинителя, суд принял решение зачитать показания, которые она дала на следствии.

"Мой сын Станислав женился на Злате в 2000-м году, — рассказывала женщина. — С Сазоновым мы познакомились в тот же период, с тех пор стали поддерживать родственные отношения. Я бы не сказала, что у нас были близкие отношения, встречались на днях рождения. Свадьбу Станислава и Златы отмечали в кафе "Баба Люба" в районе железнодорожного вокзала, это место выбрала семья Сазоновых. Также в этом заведении отмечали юбилей Виктора Федоровича Сазонова, отца Дмитрия. С Виктором Федоровичем Сазоновым у меня были хорошие отношения".

Женщина говорит, что с Дмитрием Сазоновым связи не поддерживала, обращались к нему лишь однажды через Злату. Это случилось в 2002 году.

"Я попросила Злату узнать, подписывал ли Дмитрий Сазонов постановление на проверку принадлежащего мне строительного рынка на ул. Елизарова, — рассказала Ферапонтова. — На рынок пришло большое количество сотрудников милиции под руководством начальника отдела потребительского рынка Кочергина. Они предъявили постановление на проверку, подписанное Сазоновым. Кочергин спросил, является ли Сазонов нашим родственником. Я подтвердила. Кочергин сказал, что странно, что он выписал проверку на бизнес родственников. Я попросила Злату узнать у Сазонова о времени проведения проверки. Она подъехала к нему, он подтвердил, что инициировал проверку. После этого я стала негативно относиться к Сазонову".

Ферапонтова рассказала, что ее семья владела не только строительным рынком на Елизарова, но и продуктовым рынком "Лилия" в пятнадцатом микрорайоне, строительными рядами на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры и кафе "Лесное" на Московском шоссе, а также территорией, на которой позже расположился рынок "Коникс". Впоследствии из всех объектов у Ферапонтовых остался только строительный рынок на Елизарова.

"С лидером ОПС "Законовские" Алексеем Рыжовым я познакомилась осенью 2003 года, — рассказала также женщина. — Он приехал с братвой в кафе "Лесное". Они были на трех машинах G-класса и одной S-класса. Рыжов предложил мне свою "крышу", сказал, что они — люди Законова. И предложил работать в долях "50 на 50". Я сказала, что это бизнес мой, я не хочу его ни с кем делить, "крыша" мне не нужна. Рыжов сказал, что я зря отказываюсь и сама приду к нему. После этого у меня действительно начались проблемы".

Ферапонтова говорит, что в марте 2004 г. ей взорвали машину на Девятой просеке, когда она ехала с водителем. Ни она, ни водитель, впрочем, не пострадали. А в Кировском районе Самары даже возбудили уголовное дело.

"В декабре 2003 года "Законовские" сожгли мне рынок в пятнадцатом микрорайоне, — утверждала также Ферапонтова. — В мае 2005 года снохе на 16 км Московского шоссе сожгли машину. Я несмотря на все эти события встреч с Рыжовым не искала. 8 апреля 2006 года на рынок на улице Елизарова с документами на право собственности на землю за подписью представителя департамента имущества Плотникова пришли вооруженные люди в количестве 50 человек".

По словам женщины, рынок оцепили, а ее — не пускали.

"Старшим по захвату рынка был Максимов Сергей Юрьевич, — утверждала Ферапонтова. — Он предложил мне встретиться с людьми, являющимися новыми собственниками рынка, а именно лидерами преступной группы "Законовские".

Ферапонтова встретилась с Рыжовым, а он ей сказал, что представляет в Самаре интересы московской преступной группировки "Солнцевские". В итоге женщина вместе Рыжовым полетела решать вопросы с "Солнцевскими".

В московской гостинице "Космос" она встретился с одним из лидером "Солнцевских" Петром Горбатых. Тот поделил доли в бизнесе Ферапонтовой и сказал, что теперь она под их защитой. С тех пор у Ферапонтовой наладились и отношения с Рыжовым. Как-то на день рождения он даже подарил женщине шубу.

"Сазонов и Рыжов были знакомы в момент нашей встрече на турбазе "Островок", — говорит также она. — Рыжов часто бравировал своими связями в правоохранительных органах и говорил, что он с силовиками все вопросы решает без проблем. Рыжов рассказывал, что он был знаком с генералом Турбовцом (в 2011-2015 гг. - начальник криминальной милиции, затем заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области - начальник полиции Николай Турбовец - прим. ВН). Познакомился с ним через его любовницу Бубнову Галину, с которой я тоже была знакома. Рыжов рассказывал, что катал всех высокопоставленных сотрудников милиции на своем катере. Рыжов имел такие связи, что был своего рода царем в Самаре. Никого не боялся, говорил, что может решить любой вопрос в правоохранительных органах".

По словам Ферапонтовой, Рыжов как-то действительно помог ей решить вопрос с силовиками. В 2010 г. к ней возникли вопросы по делу о стрельбе на рынке "Коникс". Женщина пожаловалась Рыжову, и тот стал решать вопрос.

Напомним, Дмитрия Сазонова обвиняют в крышевании ЧОПов, которые охраняли "Законовских", и получении взяток на 30 млн рублей.