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Суды Происшествия

Самарец отправится в колонию за попытку зарубить человека топором

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю за покушение на убийство.

Мужчина поссорился с потерпевшим из-за внезапно возникшей личной неприязни и два раза ударил его топором по голове. Добить жертву ему не дал свидетель. В результате пострадавшего с тяжкими травмами смогли спасти врачи.

Суд приговорил самарца к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшему 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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