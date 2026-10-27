Решение по делу "Правительственной ОПГ" суд может вынести уже в 2027 году

Суд Ленинского района Самары продолжает допрос свидетелей по уголовному делу так называемой "Правительственной ОПГ". По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов (трудившийся при прошлом губернаторе), бывший самарский министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс участники процесса, предполагается, что решение по уголовному делу суд может принять уже после Нового года, поскольку дело объемное и сейчас его рассмотрение в самом разгаре. Сейчас продолжается допрос свидетелей по делу. На этой неделе вызваны свидетели, которые работали рядовыми сотрудниками министерств в период, указанный в уголовном деле.

Напомним, ранее суд допрашивал жителей, которые страдали из-за начавшихся работ. "Я не знакома с подсудимыми. Но мы пытались дозвониться до Плаксина, чтоб на прием к нему попасть. И когда звонили и секретарь слышала, что мы с Самарской, 269 — тут же бросала трубку. И говорили нам все время: "Съезжайте", — стала сразу рассказывала, например, Анна Ф. свою печальную историю, когда ей дал слово суд.

Ранее сообщалось, что силовики считают: организатором "правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а впоследствии и министру финансов региона Андрею Прямилову (он умер, пока шло расследование).

По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Недавно суд решил отправить запрос в Минстрой РФ для уточнения того, как планировалось строительство станции.