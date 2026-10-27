Решение по делу "Правительственной ОПГ" суд может вынести уже в 2027 году

Суд Ленинского района Самары продолжает допрос свидетелей по уголовному делу так называемой "Правительственной ОПГ". По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов (трудившийся при прошлом губернаторе), бывший самарский министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.
Как рассказали журналисту Волга Ньюс участники процесса, предполагается, что решение по уголовному делу суд может принять уже после Нового года, поскольку дело объемное и сейчас его рассмотрение в самом разгаре. Сейчас продолжается допрос свидетелей по делу. На этой неделе вызваны свидетели, которые работали рядовыми сотрудниками министерств в период, указанный в уголовном деле.
Напомним, ранее суд допрашивал жителей, которые страдали из-за начавшихся работ. "Я не знакома с подсудимыми. Но мы пытались дозвониться до Плаксина, чтоб на прием к нему попасть. И когда звонили и секретарь слышала, что мы с Самарской, 269 — тут же бросала трубку. И говорили нам все время: "Съезжайте", — стала сразу рассказывала, например, Анна Ф. свою печальную историю, когда ей дал слово суд.
Ранее сообщалось, что силовики считают: организатором "правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а впоследствии и министру финансов региона Андрею Прямилову (он умер, пока шло расследование).
По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Недавно суд решил отправить запрос в Минстрой РФ для уточнения того, как планировалось строительство станции.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон