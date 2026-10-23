Сотрудник маркетплейса шантажировал коллегу-нарушителя и сам подпал под суд

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе.
Обвиняемый Б. работал администратором сортировочного центра маркетплейса. Он обнаружил, что другой сотрудник - К. - использовал уязвимости в системе учета товаров для своей выгоды. Так, К. дважды сканировал один и тот же крупногабаритный товар, предварительно помещая его в гофроупаковку и повторно сканируя после ее очистки. В результате система фиксировала товар дважды, что позволяло получать двойную оплату.
Узнав об этом, Б. позвал К. на разговор и потребовал 70 тыс. руб. за молчание. В противном случае он грозился рассказать все службе безопасности. Всей суммы у К. не было, поэтому он снял со счета 30 тыс. руб. и передал их шантажисту через кладовщика.
Суд признал Б. виновным в коммерческом подкупе. Ему назначили штраф 1,2 млн руб. в доход государства, а также на три года лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
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