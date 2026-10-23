Сотрудник маркетплейса шантажировал коллегу-нарушителя и сам подпал под суд

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе.

Обвиняемый Б. работал администратором сортировочного центра маркетплейса. Он обнаружил, что другой сотрудник - К. - использовал уязвимости в системе учета товаров для своей выгоды. Так, К. дважды сканировал один и тот же крупногабаритный товар, предварительно помещая его в гофроупаковку и повторно сканируя после ее очистки. В результате система фиксировала товар дважды, что позволяло получать двойную оплату.

Узнав об этом, Б. позвал К. на разговор и потребовал 70 тыс. руб. за молчание. В противном случае он грозился рассказать все службе безопасности. Всей суммы у К. не было, поэтому он снял со счета 30 тыс. руб. и передал их шантажисту через кладовщика.

Суд признал Б. виновным в коммерческом подкупе. Ему назначили штраф 1,2 млн руб. в доход государства, а также на три года лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.