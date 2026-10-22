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ЖКХ и благоустройство Общество

С верандами, огородом и фермой: Загородный парк предлагают превратить в общую дачу

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представлена новая концепция развития Загородного парка в Самаре. Она предусматривает снос старых аттракционов, установку арт-объектов, смотровой площадки, обустройство различных зон отдых и внедрение нового подхода к озеленению. При этом акцент планируется делать на традиции усадебного быта и дачной культуры. Все подробности и эскизы — в нашем материале.

Фото: Александра Ламзина

Концепцию по заданию министерства градостроительной политики подготовили специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В аннотации они приводят справку об истории объекта и его современном состоянии:

"Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького (Загородный парк) открылся летом 1932 года на месте бывшей купеческой усадьбы. В советские годы он считался эталонным объектом рекреационной инфраструктуры на уровне СССР. Там работало множество аттракционов: "Орбита", "Сюрприз", "Веселые горки", и колесо обозрения. Некоторые из них в обновленном виде функционируют до сих пор.

Фото: Александра Ламзина

Историческая территория парка превышала современную в 2 раза. Она была уменьшена за счет разрастания элитной коттеджной застройки, примыкающей к зеленой зоне.

Фото: Александра Ламзина

На территории парка растут столетние дубы и редкие виды растений, живут белки и птицы, функционируют конный клуб, веревочный парк и детские развлекательные зоны, несколько стационарных и мобильных точек питания расположены вдоль главной парковой аллеи. На берегу Волги летом работает оборудованный песчаный пляж".

Сегодня Загородный парк занимает территорию площадью 42 га. Как отмечают архитекторы, необходимость в его комплексной реновации назрела давно. Собственно, обсуждают это с 2018 года. Власти даже проводили открытый конкурсный отбор проектов. Но до дела так и не дошло. Одной из причин стало то, что Минэкономразвития РФ исключило объект из программы территориального развития.

Авторы новой концепции реновации парка отмечают, что проектные решения основаны на принципах системности, всесезонности, постоянства и живости пространства. Они призваны превратить территорию из "зеленого оазиса по случаю" в главную гостиную Самары: гостеприимную, интересную и открытую для посещения. При этом акцент планируется делать на традиции усадебного быта и дачной культуры. Оформление будет соответствующим.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Схема озеленения предполагает уплотнение лесной части новыми деревьями, создание плодового и каменистого садов, зоны для пикников.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Также планируется организация эко-тропы, пандуса на спуске к Волге и пандуса на пляже для входа в воду, фонтана с водной гладью и велодорожки, которую зимой можно переоборудовать в лыжную трассу.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Планируется создание дорожки с деревянным настилом. Площадки вдоль нее оформят в стиле дачной веранды. Здесь появятся зоны для застолий, отдыха и активностей, в тени повесят гамаки и организуют лобное место со световым арт-объектом. Сами дорожки оформят арками с гирляндами.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

По соседству установят парашютную башню — копию той, которая, как считается, была установлена в парке в советские годы. Она станет смотровой площадкой. Вход и выход будет осуществляться по пандусам.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Некоторые источники указывают, что в середине 1930-х годов в парке располагалась спиралеобразная 50-метровая парашютная вышка. По описаниям, это был аттракцион: посетитель поднимался наверх, скатывался по желобу, делая несколько оборотов вокруг башни, или прыгал с парашютом (с помощью работника аттракциона).

Колесо обозрения и другие аттракционы, установленные на поперечной аллее, собираются демонтировать. На их месте предлагается создание системы площадей с арт-объектами. К созданию последние планируется привлечь местных ленд-арт художников.

Также в парке планируется создание большой площадки для собак, организованной по функциональному принципу. Она будет разделена на зоны для свободного выгула, для послушания с фокусом на обучение базовым командам, для щенков и отдыха.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Предлагают организовать и познавательную ферму с курами, кроликами и другими видами животных. Также там возможно размещение зимнего сада.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Для детей собираются создать игровой хаб с горками, тоннелями, домиками на деревьях, качелями, каруселями, сенсорными местами для игры с водой и круглую площадку с игровыми оборудованием в советском стиле.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Месторасположение всех локаций отображено на следующей схеме. Помимо уже описанных локаций, предлагается создание уличной галереи и аллеи с арт-объектами, зоны для йоги на газоне, многофункциональной площадки с навесом, скейт-площадки, общественный огород, зеленый лабиринт, летнего кинотеатра, танцплощадку со сценой, природный амфитеатр, спортивную зону.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Также планируется установка ротонды с качелями и полуратонды на входе на эко-тропу, выделение площадки для аттракционов, сохранение существующих площадки для даунхилла (горный велоспорт), веревочного парка и конюшен.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

На входе оборудуют сквер "Дети Солнца", посвященный творчеству Максима Горького, а на центральной площади — фудкорт-оранжерею. Дачу жены поручика Сипиной предлагается превратить в ресторан-музей дачной культуры. Предполагается открытие и других ресторанов, кафе, торговых точек.

Фото: Александра Ламзина
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" 

Сроки реновации парка неизвестны. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев давал поручение привести парк в порядок в 2027 году. Однако на данный момент региональный бюджет формируется в режиме экономии.

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