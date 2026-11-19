В Сызрани более двух тысяч абонентов получили перерасчет платы за водоснабжение — общая сумма составила свыше 247 тыс. рублей. Причиной были перебои с водой, которые длились более 100 часов в сентябре 2026 г., сообщает региональная прокуратура.

С 23 по 27 сентября без нормального водоснабжения остались 302 многоквартирных дома, 924 частных дома, а также почти три десятка социальных учреждений.

Прокуратура направила представление директору ресурсоснабжающей компании и возбудила административное дело в отношении инженера организации. Также представление вынесено временно исполняющему полномочия главы городского округа из‑за ненадлежащей организации подвоза питьевой воды.

Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а двум тысячам жителей сделали перерасчет, чтобы они не платили за услугу, которую фактически не получали.