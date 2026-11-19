В Сызрани более двух тысяч абонентов получили перерасчет платы за водоснабжение — общая сумма составила свыше 247 тыс. рублей. Причиной были перебои с водой, которые длились более 100 часов в сентябре 2026 г., сообщает региональная прокуратура.
С 23 по 27 сентября без нормального водоснабжения остались 302 многоквартирных дома, 924 частных дома, а также почти три десятка социальных учреждений.
Прокуратура направила представление директору ресурсоснабжающей компании и возбудила административное дело в отношении инженера организации. Также представление вынесено временно исполняющему полномочия главы городского округа из‑за ненадлежащей организации подвоза питьевой воды.
Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а двум тысячам жителей сделали перерасчет, чтобы они не платили за услугу, которую фактически не получали.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.