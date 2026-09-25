В Сызрани устранили две аварии на водопроводе

В Сызрани 25 сентября коммунальщики устранили две крупные аварии на водопроводе.

Напомним, накануне на ул. Дизельной в Сызрани произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм. Без воды осталось 132 многоквартирных и 1200 частных жилых домов, 28 социально значимых объектов.

Авария была устранена утром 25 сентября.

Однако в этот же день произошла утечка на ул. Образцовской, 68а.

По информации ООО "Сызраньводоканал", аварийно-восстановительные работы по этому адресу также завершены. Идет заполнение системы водой.