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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сызрани устранили две аварии на водопроводе

СЫЗРАНЬ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 25 сентября коммунальщики устранили две крупные аварии на водопроводе.

Напомним, накануне на ул. Дизельной в Сызрани произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм. Без воды осталось 132 многоквартирных и 1200 частных жилых домов, 28 социально значимых объектов. 

Авария была устранена утром 25 сентября. 

Однако в этот же день произошла утечка на ул. Образцовской, 68а. 

По информации ООО "Сызраньводоканал", аварийно-восстановительные работы по этому адресу также завершены. Идет заполнение системы водой.

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