В Самаре уборку улиц начали делать роботы

С начала сентября на улицах Кировского района Самары работают два робота-уборщика. Это пилотный проект компании "ЭкоМед" совместно с российским разработчиком 168роботикс, сообщает городской департамент хозяйства и экологии.

Роботы самостоятельно выполняют задачи по уборке территорий, а сотрудники "ЭкоМед" контролируют их работу и безопасность.

По итогам пилотного проекта будет принято решение о возможности дальнейшего использования и масштабирования роботизированной уборки в Самаре и Самарской области.