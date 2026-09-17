Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обновил личный кабинет для клиентов

Обновлённый личный кабинет Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" стал доступен для клиентов энергокомпании, имеющих 11-значные лицевые счета.
Теперь свыше 600 тыс. потребителей тепла Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оценить преимущества дистанционного онлайн-сервиса:
— он доступен в любое время суток в любом месте с выходом в интернет;
— с его помощью можно без комиссии оплачивать счета;
— передавать показания приборов учёта;
— просматривать и скачивать квитанции за предыдущие периоды;
— уточнять наличие задолженности.
Сервис своевременно напоминает пользователям о передаче показаний счетчиков и оповещает об акциях для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
"Наши онлайн-сервисы предназначены для того, чтобы максимально упростить взаимодействие с компанией, предоставляя возможность быстро решать различные возникающие вопросы", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" www.samara.esplus.ru, выбрать раздел "Онлайн-сервисы" и кликнуть на иконку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты смогут пользоваться всем его функционалом.
Также всем желающим доступен мобильный личный кабинет "ЭнергосбыТ+". Его можно скачать в Google Play или App Store.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.