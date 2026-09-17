Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обновил личный кабинет для клиентов

Обновлённый личный кабинет Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" стал доступен для клиентов энергокомпании, имеющих 11-значные лицевые счета.

Теперь свыше 600 тыс. потребителей тепла Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оценить преимущества дистанционного онлайн-сервиса:

— он доступен в любое время суток в любом месте с выходом в интернет;

— с его помощью можно без комиссии оплачивать счета;

— передавать показания приборов учёта;

— просматривать и скачивать квитанции за предыдущие периоды;

— уточнять наличие задолженности.

Сервис своевременно напоминает пользователям о передаче показаний счетчиков и оповещает об акциях для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

"Наши онлайн-сервисы предназначены для того, чтобы максимально упростить взаимодействие с компанией, предоставляя возможность быстро решать различные возникающие вопросы", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" www.samara.esplus.ru, выбрать раздел "Онлайн-сервисы" и кликнуть на иконку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты смогут пользоваться всем его функционалом.

Также всем желающим доступен мобильный личный кабинет "ЭнергосбыТ+". Его можно скачать в Google Play или App Store.