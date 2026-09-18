На трассе под Самарой загорелся грузовик со сладостями

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В четверг, 17 сентября, на 352 км автодороги Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара" произошло возгорание в движении автомобильного прицепа DAF XF, перевозившего кондитерские изделия, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"