По вине молодого водителя в ДТП в Чапаевске пострадали пять человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 15 сентября, в Чапаевске в 13:35 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советской и Гражданской произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области