В Самаре госпитализирован мотоциклист, которого сбила Lada Priora

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В понедельник, 14 сентября, в Самаре в районе дома № 55 по Московскому шоссе Lada Priora столкнулась с мотоциклом BMW S1000RR, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области