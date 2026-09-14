В Сергиевском районе грузовик съехал с трассы, пострадал водитель

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В понедельник, 14 сентября, в Сергиевском районе в 11:00 произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"