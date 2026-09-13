В Самаре на ул. Шоссейной скончался водитель иномарки, врезавшейся в столб

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Самаре произошло смертельное ДТП на ул. Шоссейной, сообщает региональное управление МВД.
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 33-летний водитель Hyundai Solaris в 1:40 на въезде на путепровод через железнодорожные пути не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, затем врезался в световую опору.
Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.
"Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила проезда железнодорожных переездов и путепроводов, снижать скорость перед въездом на них, учитывать дорожные условия и не совершать резких маневров", - обращает внимание полиция.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?