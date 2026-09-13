В Самаре на ул. Шоссейной скончался водитель иномарки, врезавшейся в столб

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Самаре произошло смертельное ДТП на ул. Шоссейной, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 33-летний водитель Hyundai Solaris в 1:40 на въезде на путепровод через железнодорожные пути не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, затем врезался в световую опору.

Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила проезда железнодорожных переездов и путепроводов, снижать скорость перед въездом на них, учитывать дорожные условия и не совершать резких маневров", - обращает внимание полиция.