В Тольятти из‑за нарушения ПДД произошло цепное столкновение

Во вторник, 1 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. По данным регионального ГУ МВД, в 15:10 на Южном шоссе возле дома № 119 столкнулись Hyundai, ВАЗ‑2112, Kia K5 и LADA Granta.
Причиной ДТП стало то, что 34‑летняя водительница Hyundai при подготовке к повороту не заняла крайнее положение на проезжей части и врезалась в двигавшийся попутно ВАЗ‑2112 под управлением 52‑летнего мужчины. От удара Hyundai отбросило на встречные машины Kia K5 (за рулем была 33‑летняя женщина) и LADA Granta (управляла 38‑летняя женщина).
Водителя LADA Granta госпитализировали.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?