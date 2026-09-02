В Тольятти из‑за нарушения ПДД произошло цепное столкновение

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Во вторник, 1 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. По данным регионального ГУ МВД, в 15:10 на Южном шоссе возле дома № 119 столкнулись Hyundai, ВАЗ‑2112, Kia K5 и LADA Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области