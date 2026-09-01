В Тольятти в ДТП пострадал водитель мопеда

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В понедельник, 31 августа, в Тольятти столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и мопед, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области