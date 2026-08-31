В Ставропольском районе госпитализировали подростка после ДТП с "Грантой"

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В воскресенье, 30 августа, в 5:45 в Ставропольском районе 52-летняя водитель Lada Granta в районе 12 км автодороги "Димитровград — Узюково — Тольятти" не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль перевернулся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области