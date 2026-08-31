Дожди с грозами: самарские синоптики рассказали о погоде на начало сентября

В Приволжском УГМС составили кратковременный прогноз погоды регионе на первые числа сентября.

В понедельник, 31 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.

Во вторник, 1 числа, в регионе будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +22…+27 °C.

2 сентября в Самарской области по-прежнему будет облачно, пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, днем столбик термометра поднимется до +22…+27 °C.

В четверг, 3 сентября, прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +24…+29 °C.

В пятницу, 4 числа, ожидается облачная погода, ветер южный, юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +24…+29 °C, пройдет кратковременный дождь.