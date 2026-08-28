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Молодежная политика Общество

Школьников и студентов Самарской области приглашают в новый сезон Национальной технологической олимпиады

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Открыт прием заявок на XII сезон Национальной технологической олимпиады (НТО) — самых масштабных в России командных инженерных соревнований. Проект реализуется при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей". Принять участие могут ученики 5-11 классов, студенты колледжей и вузов Самарской области.

Фото: служба по связям с общественностью Кружкового движения НТИ

Ежегодно олимпиада объединяет сотни тысяч молодых людей со всей России и ряда зарубежных стран, предлагая актуальные инженерные направления. Каждый участник НТО сможет найти профили по интересам и попробовать свои силы в решении реальных задач. Напомним, по итогам НТО 2025/2026 учебного года в число победителей и призеров вошли пятеро школьников из Самарской области.

"Поздравляю все сообщество НТО с началом XII сезона! Один из главных принципов олимпиады — создавать возможности для раскрытия талантов на каждом этапе: помогать школьникам пробовать себя в технологиях, находить свои интересы и делать первые шаги к будущей профессии уже с раннего возраста. Президентская платформа продолжит поддерживать талантливых ребят и создавать условия для их профессионального роста", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В 2026/2027 учебном году соревнования пройдут в следующих возрастных категориях: НТО Юниоры для школьников 5-7 классов, старший трек для учеников 8-11 классов и студентов 1-2 курсов СПО, студенческий трек для обучающихся в вузах и на старших курсах колледжей. Регистрация для юниоров открыта до 9 ноября, в старшем треке — до 22 октября, в студенческом треке — до 13 декабря на сайте олимпиады.

"Национальная технологическая олимпиада — это масштабная экосистема, которая объединяет технологические компании, образовательные центры всех уровней, государство, экспертов и технологических энтузиастов. Вместе мы создаем среду, в которой молодые люди могут не только осваивать современные технологии и решать реальные инженерные задачи, но и учиться работать в команде, обмениваться идеями и создавать новое. Именно такие ценности — созидание, сотворчество и технологический прогресс на благо человека и общества — сегодня особенно важны для развития нашей страны", — отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

В новом сезоне соревнования юниоров охватят семь сфер: агротех, игротех, ИИтех, кибертех, космотех, медтех и роботех. Для учеников 5-7 классов НТО — это возможность сделать первые шаги в мир современных технологий и развить интерес к их изучению.

Старшеклассникам доступны 34 профиля, включая пять новых: "Агроэкологический контроль", "Анализ данных и принятие решений", "Реабилитационная инженерия", "Химические источники тока", "Химические промтехнологии". В рамках олимпиады участники будут создавать спутники и планетоходы, подводных роботов, VR-симуляторы и компьютерные игры, обучать искусственный интеллект, предотвращать кибератаки, разрабатывать умные протезы и гибкую электронику, редактировать геном и синтезировать новые материалы. Школьникам также предстоит создавать цифровые двойники заводов и энергосистем, анализировать космические снимки Земли, проектировать города будущего и разрабатывать технологии, которые помогают в медицине, промышленности, энергетике и экологии.

Одним из нововведений XII сезона НТО станет расширение возможностей для обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые поступили после 9 класса. Впервые наряду со школьниками 8-11 классов студенты 1-2 курсов СПО смогут участвовать в старшем треке олимпиады. 

Участники студенческого трека НТО будут выбирать из пяти профилей. Среди задач трека — разработка ядерных и квантовых технологий, обеспечение кибербезопасности, проектирование беспилотных транспортных систем и геномное редактирование.

Победители и призеры НТО Юниоры получат дипломы в портфолио достижений и преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады, возможность включиться в новые проекты Кружкового движения НТИ и его партнеров. Также данные о победителях и призерах будут переданы в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР "Талант и успех"). Победители и призеры профилей старшего трека НТО, включенных в перечень РСОШ, могут получить льготы при поступлении в вузы — 100 баллов ЕГЭ, зачисление без вступительных испытаний и другие преференции. Студенты-победители НТО могут претендовать на стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах олимпиады, а также применить льготы при поступлении в магистратуру вузов-организаторов профилей.

Финалы юниорского трека НТО для учеников 5-7 классов пройдут в декабре 2026 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительных соревнованиях в феврале–апреле 2027 года на площадках ведущих технологических университетов страны: НИУ ВШЭ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, Московского Политеха, НГУ, ДВФУ и других.

НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети", при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ. Организационный комитет НТО возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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