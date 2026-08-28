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Театр Культура

Самара примет участников международного фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 сентября, в Самару прибудут участники международного фестиваля-лаборатории "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2026". Фестиваль пройдет в формате творческого экспериментального путешествия.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

С 1 по 7 сентября на борту теплохода "Александр Попов" участники будут работать над сценическими эскизами в необычных условиях речного круиза с заходами в города Приволжского федерального округа — Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород, а также в Кострому (Центральный федеральный округ). Тема фестиваля 2026 года — "Дни русской литературы на Волге". Программа посвящена юбилейным датам выдающихся деятелей русской культуры: от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича.

Торжественное открытие международного культурно-образовательного проекта "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026" состоится 31 августа в Саратовском театре кукол "Теремок". Фестиваль-лаборатория, ставший победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, объединит на одной сцене студентов и преподавателей ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, лауреатов окружного фестиваля "Театральное Приволжье" и молодых актеров из Китая и Кыргызстана.

В церемонии открытия примут участие заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев, руководитель проекта, директор АНО "Центр образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина и почетные гости.

"Проект является уникальной возможностью для молодых актеров любительских театров, студентов профильных учреждений поработать семь дней в атмосфере творческого единства, обменяться опытом и вдохновляться творческим наследием великих русских классиков. Это коллаборация объединяет традиции и современность, создает новый диалог между культурами и укрепляет международное театральное сотрудничество", — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В день открытия зрители увидят два эскиза по произведениям Михаила Булгакова: "Дьяволиада" (режиссер — Петр Алексеенко) и "Багровый остров" (режиссер — Андрей Соловьев). 1 сентября теплоход с участниками фестиваля отправится из Саратова в творческий круиз по городам ПФО. Показы эскизов, подготовленных 12 молодыми режиссерами-выпускниками и студентами ГИТИСа, состоятся 2 сентября в Самаре (КЦ "Дирижабль"), 3 сентября в Казани (РЦ "Созвездие — Йолдызлык"), 6 сентября в Костроме (Драмтеатр им. А.Н. Островского), 7 сентября в Нижнем Новгороде (ТЮЗ).

В проекте примут участие студенты и выпускники режиссерского, актерского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также студенты-актеры из Китая и Кыргызстана — участники международной стажировки по изучению русской театральной школы. На борту теплохода участников ждут мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа по актерскому мастерству, сценической речи и движению, лекции по истории русского театра и системе Станиславского, тематические встречи со студентами и преподавателями театральных вузов.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства — ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

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