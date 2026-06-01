16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Театральный поезд" прибудет в Самару 6 июня Артисты Шостакович Опера Балет приняли участие в грандиозном закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии Театр "Шостакович Опера Балет" выступит на "Больших гастролях" в Екатеринбурге В театре "Дилижанс" проходит 17-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" Между сказкой и правдой: театр "ЛЕС" показал спектакль "Когда любишь"

Театр Культура

"Театральный поезд" прибудет в Самару 6 июня

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Театральный поезд" — всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и Президентского фонда культурных инициатив.
Путешествуя по России на специализированных поездах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу театрального фестиваля, позволяя зрителям насладиться разнообразием жанров и форм искусства.

"Театральный поезд" уже стал одним из самых масштабных культурно-просветительских проектов современной России. Более пяти тысяч артистов — актеров, режиссеров, музыкантов, деятелей культуры — сегодня становятся частью большого творческого пути.

Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, поезд сделает остановки в 19 городах. Самара была выбран не случайно. Самарская губерния славится уникальной театральной историей. В этом году отмечается важная юбилейная дата — 175-летие Самарской губернии. Символично, что 175 лет назад в Самаре был основан первый театр. Для наших жителей театр всегда был не только местом отдыха, но и местом силы, где рождаются новые смыслы и творческие импульсы.

6 — 7 июня Самара станет одной из ярких остановок всероссийского проекта. В течение этих двух дней горожане смогут посетить спектакли, увидеть выставки, поучаствовать в мастер-классах. Это отличная возможность для жителей и гостей города познакомиться с лучшими традициями театрального искусства.

6 июня в 9:00 на железнодорожном вокзале пройдет торжественная встреча участников Всероссийского фестиваля. Вокзал в эти дни превратится в большое сценическое пространство. На перроне и в кассовой зоне будут работать артисты самарских театров, а также выставка фоторабот, посвященная СТД РФ, театральному искусству и театральным профессиям.

Гостей вместе с артистами уличного театра "Пластилиновый дождь" будут встречать волонтеры культуры и детские театральные коллективы губернии.

Творческая программа в здании вокзала запланирована до 17.00. А вечером на площадке в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет торжественное открытие самарского этапа Всероссийского проекта "Театральный поезд" и показ спектакля "Барышня-крестьянка" Драматического театра города Вольска.

6 — 7 июня на площадках театров Мастерская, Самарская площадь, Самарский театр кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска.

Например, интерактивное представление для всей семьи по русским народным обрядам и традициям "Жила-была Деревенька" Театра драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи "БалаганчикЪ" из Саратова пройдет в Самарском театре кукол. А Саратовская филармония им. А.Шнитке на площадке театра для детей и молодежи "Мастерская" покажет мюзикл "Кот в сапогах".

Вечером 7 июня в здании вокзала состоится интерактивный театрализованный перформанс с участием Розы Хайруллиной, заслуженной артистки РФ, заслуженной артистки Татарстана, лауреата Государственной премии Российской Федерации и талантливыми самарскими артистами из танцевальной школы "Река", Самарского института культуры и искусств, культурного центра "Светлица" и др. В перформансе будут задействованы более 350 артистов.

В свою очередь самарские театры отправятся на Театральном поезде, чтобы показать зрителям Уфы и Ульяновска свои постановки:  "Мой бедный Марат" — драма театра "Грань" о любви, рожденной в блокадном Ленинграде;  "Жил был король" — ироничная комедия Самарского театра кукол по мотивам сказок Сергея Седова и  "Репка" — опера для детей Самарского академического театра оперы  балета имени Д. Д. Шостаковича.

"Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями, знакомя зрителей с разнообразием театральных стилей и традиций. Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров, которые смогут перенять лучшие практики и найти новые формы для своего творчества. Проект помогает сделать театр более доступным для людей, живущих в удаленных от столиц регионах, позволяя им наслаждаться высококачественными постановками", — прокомментировала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5