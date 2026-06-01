"Театральный поезд" прибудет в Самару 6 июня

"Театральный поезд" — всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и Президентского фонда культурных инициатив.

Путешествуя по России на специализированных поездах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу театрального фестиваля, позволяя зрителям насладиться разнообразием жанров и форм искусства.

"Театральный поезд" уже стал одним из самых масштабных культурно-просветительских проектов современной России. Более пяти тысяч артистов — актеров, режиссеров, музыкантов, деятелей культуры — сегодня становятся частью большого творческого пути.

Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, поезд сделает остановки в 19 городах. Самара была выбран не случайно. Самарская губерния славится уникальной театральной историей. В этом году отмечается важная юбилейная дата — 175-летие Самарской губернии. Символично, что 175 лет назад в Самаре был основан первый театр. Для наших жителей театр всегда был не только местом отдыха, но и местом силы, где рождаются новые смыслы и творческие импульсы.

6 — 7 июня Самара станет одной из ярких остановок всероссийского проекта. В течение этих двух дней горожане смогут посетить спектакли, увидеть выставки, поучаствовать в мастер-классах. Это отличная возможность для жителей и гостей города познакомиться с лучшими традициями театрального искусства.

6 июня в 9:00 на железнодорожном вокзале пройдет торжественная встреча участников Всероссийского фестиваля. Вокзал в эти дни превратится в большое сценическое пространство. На перроне и в кассовой зоне будут работать артисты самарских театров, а также выставка фоторабот, посвященная СТД РФ, театральному искусству и театральным профессиям.

Гостей вместе с артистами уличного театра "Пластилиновый дождь" будут встречать волонтеры культуры и детские театральные коллективы губернии.

Творческая программа в здании вокзала запланирована до 17.00. А вечером на площадке в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет торжественное открытие самарского этапа Всероссийского проекта "Театральный поезд" и показ спектакля "Барышня-крестьянка" Драматического театра города Вольска.

6 — 7 июня на площадках театров Мастерская, Самарская площадь, Самарский театр кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска.

Например, интерактивное представление для всей семьи по русским народным обрядам и традициям "Жила-была Деревенька" Театра драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи "БалаганчикЪ" из Саратова пройдет в Самарском театре кукол. А Саратовская филармония им. А.Шнитке на площадке театра для детей и молодежи "Мастерская" покажет мюзикл "Кот в сапогах".

Вечером 7 июня в здании вокзала состоится интерактивный театрализованный перформанс с участием Розы Хайруллиной, заслуженной артистки РФ, заслуженной артистки Татарстана, лауреата Государственной премии Российской Федерации и талантливыми самарскими артистами из танцевальной школы "Река", Самарского института культуры и искусств, культурного центра "Светлица" и др. В перформансе будут задействованы более 350 артистов.

В свою очередь самарские театры отправятся на Театральном поезде, чтобы показать зрителям Уфы и Ульяновска свои постановки: "Мой бедный Марат" — драма театра "Грань" о любви, рожденной в блокадном Ленинграде; "Жил был король" — ироничная комедия Самарского театра кукол по мотивам сказок Сергея Седова и "Репка" — опера для детей Самарского академического театра оперы балета имени Д. Д. Шостаковича.

"Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями, знакомя зрителей с разнообразием театральных стилей и традиций. Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров, которые смогут перенять лучшие практики и найти новые формы для своего творчества. Проект помогает сделать театр более доступным для людей, живущих в удаленных от столиц регионах, позволяя им наслаждаться высококачественными постановками", — прокомментировала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.