Театр "Шостакович Опера Балет" выступит на "Больших гастролях" в Екатеринбурге

С 4 по 7 июня состоятся "Большие гастроли" Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках межрегионального направления программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета пройдут показы спектаклей оперы Д. Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" и балета П. Чайковского "Спящая красавица".

"Федеральный проект "Большие гастроли" дает уникальную возможность театрам представить свою работу широкой аудитории. Я хочу пожелать коллективу нашего замечательного театра удачных гастролей! Уверена, что они пройдут на самом высоком уровне и ценители театрального искусства и музыки Екатеринбурга получат массу положительных эмоций от выступлений наших артистов", — сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

"Самарский театр оперы и балета впервые выходит на площадку одного из самых успешных и титулованных музыкальных театров России, который выделяется среди других особым репертуаром и высоким уровнем постановок. Символично, что для "Больших гастролей" выбраны именно эти спектакли. "Леди Макбет Мценского уезда" — наш бренд. С этой постановки началось формирование новой репертуарной политики театра с акцентом на произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сейчас у нас семь опер, балетов и концертных программ на музыку легендарного композитора. Второй спектакль, который мы покажем на сцене Урал Опера Балет — балет "Спящая красавица" — украшение любого театра. Думаю, екатеринбуржцы оценят наш классический подход к балетным постановкам. И хочется, чтобы "Большие гастроли" стали не только поводом для знакомства с коллегами, но и мостиком к дальнейшему сотрудничеству", — Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет.

В год 95-летия Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича уже в третий раз примет участие в "Больших гастролях". В 2021 году коллектив с большим успехом выступил в Астрахани, а в 2024 году в городах Севастополь и Симферополь.

Опера Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"

Дмитрий Шостакович (1906-1975).

Либретто Дмитрия Шостаковича и Александра Прейса (1905-1942) по одноименной повести (1864) Николая Лескова (1831-1895).

Мировая премьера: 22 января 1934, МАЛЕГОТ

Дирижер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, народный артист

Республики Беларусь, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов

Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Георгий Исаакян

Художник-постановщик — народный художник России, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Вячеслав Окунев

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Хормейстер — Ольга Сафронова

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "темное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Шостакович назвал свое произведение "трагической сатирой". В отличие от бытового очерка Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. "Леди Макбет Мценского уезда" — опера подлинно трагического звучания. Ее действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц.

Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью.

У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х годов на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно эта редакция была представлена на сцене Самарского театра оперы и балета к 110-летию со дня рождения композитора.