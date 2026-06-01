16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр "Шостакович Опера Балет" выступит на "Больших гастролях" в Екатеринбурге В театре "Дилижанс" проходит 17-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" Между сказкой и правдой: театр "ЛЕС" показал спектакль "Когда любишь" В Самаре состоялся показ оперы "Князь Игорь" В Самаре состоялась премьера водевиля "Все дело в шляпке"

Театр Культура

Театр "Шостакович Опера Балет" выступит на "Больших гастролях" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 4 по 7 июня состоятся "Большие гастроли" Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках межрегионального направления программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета пройдут показы спектаклей оперы Д. Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" и балета П. Чайковского "Спящая красавица".

"Федеральный проект "Большие гастроли" дает уникальную возможность театрам представить свою работу широкой аудитории. Я хочу пожелать коллективу нашего замечательного театра удачных гастролей! Уверена, что они пройдут на самом высоком уровне и ценители театрального искусства и музыки Екатеринбурга получат массу положительных эмоций от выступлений наших артистов", — сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

"Самарский театр оперы и балета впервые выходит на площадку одного из самых успешных и титулованных музыкальных театров России, который выделяется среди других особым репертуаром и высоким уровнем постановок. Символично, что для "Больших гастролей" выбраны именно эти спектакли. "Леди Макбет Мценского уезда" — наш бренд. С этой постановки началось формирование новой репертуарной политики театра с акцентом на произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сейчас у нас семь опер, балетов и концертных программ на музыку легендарного композитора. Второй спектакль, который мы покажем на сцене Урал Опера Балет — балет "Спящая красавица" — украшение любого театра. Думаю, екатеринбуржцы оценят наш классический подход к балетным постановкам. И хочется, чтобы "Большие гастроли" стали не только поводом для знакомства с коллегами, но и мостиком к дальнейшему сотрудничеству", — Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет.

В год 95-летия Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича уже в третий раз примет участие в "Больших гастролях". В 2021 году коллектив с большим успехом выступил в Астрахани, а в 2024 году в городах Севастополь и Симферополь.

Опера Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"
Дмитрий Шостакович (1906-1975).
Либретто Дмитрия Шостаковича и Александра Прейса (1905-1942) по одноименной повести (1864) Николая Лескова (1831-1895).
Мировая премьера: 22 января 1934, МАЛЕГОТ

Дирижер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, народный артист
Республики Беларусь, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов
Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Георгий Исаакян
Художник-постановщик — народный художник России, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Вячеслав Окунев
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова
Хормейстер — Ольга Сафронова

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "темное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Шостакович назвал свое произведение "трагической сатирой". В отличие от бытового очерка Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. "Леди Макбет Мценского уезда" — опера подлинно трагического звучания. Ее действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц.

Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью.

У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х годов на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием "Катерина Измайлова". В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название "Леди Макбет Мценского уезда". Именно эта редакция была представлена на сцене Самарского театра оперы и балета к 110-летию со дня рождения композитора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5