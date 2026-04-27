"Гамлет" — уже скоро: театр "Мастерская" раскрыл первые детали будущей премьеры

В самарской библиотеке № 8 на ул. Панова прошла культурно-просветительская встреча "Шекспировский код: от страницы к рампе", посвященная дню рождения Уильяма Шекспира. Главной темой вечера стала будущая премьера спектакля "Гамлет" в театре "Мастерская", которая намечена на сентябрь.

Гостей приветствовала заведующая библиотекой Наталья Мерзлякова. Она рассказала о совместном проекте библиотеки и театра, цель которого — заинтересовать молодежь классической драматургией и показать, что великие тексты могут звучать современно и близко сегодняшнему зрителю.

Одним из центральных событий встречи стало выступление писателя и автора культурных инициатив Леонида Немцева. Он рассказал о загадках личности Шекспира и теориях, связанных с авторством его пьес. Речь шла о версиях, согласно которым за именем драматурга могли стоять другие исторические фигуры или даже группа авторов. Особое внимание, конечно, уделили "Гамлету" — пьесе, которая спустя столетия продолжает вызывать споры и вдохновлять режиссеров.

О том, как драматургия оживает вне сцены, рассказал руководитель проекта "Голоса пьес" Игорь Кузнецов. По его словам, театрализованные читки в библиотечном пространстве помогают зрителю услышать знакомые тексты по-новому и почувствовать себя частью действия.

Больше всего гости ждали встречи с командой театра для детей и молодежи "Мастерская". Художественный руководитель Ирина Сидоренко поздравила гостей с днем рождения Шекспира и официально пригласила зрителей на премьеру "Гамлета" этой осенью.

Режиссер постановки Филипп Ефимов вместе с артистами Вадимом Вишневским и Владимиром Мухтаровым поделились первыми подробностями работы над спектаклем — в театре уже идут репетиции.

Организаторы уверены: новый "Гамлет" станет одним из самых заметных театральных событий сезона. Судя по интересу публики, премьеру в "Мастерской" действительно ждут.

Во время встречи также работали книжная выставка "От "Скорбного рыцаря" до постмодерна: Гамлет на книжной полке" и зона буккроссинга.