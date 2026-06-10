16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Туда-сюда": как самарский вокзал на один вечер стал театром В Екатеринбурге завершились "Большие гастроли" Шостакович Опера Балет В Самарской опере пройдет премьера мюзикла "Остров сокровищ" Величественный и дерзкий "Урал Опера Балет" на самарской сцене "Театральный поезд" прибудет в Самару 6 июня

Театр Культура

"Туда-сюда": как самарский вокзал на один вечер стал театром

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 145
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара стала одной из остановок всероссийского культурно-просветительского проекта "Театральный поезд", приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: предоставлено театром

Южный маршрут "Театрального поезда" объединяет 19 городов и рассчитан на 35 дней. Самара вошла в него не случайно. В год 175-летия Самарской губернии регион отметит и другую дату: ровно 175 лет назад здесь был основан первый театр. Поэтому встреча участников проекта на Самарской земле превратилась не просто в концерт или торжественную церемонию, а в масштабное художественное событие.

Вечером 7 июня в атриуме Самарского железнодорожного вокзала состоялся перформанс "Туда-сюда", объединивший более 350 участников. Главным действующим лицом стала заслуженная артистка России, заслуженная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РФ Роза Хайруллина. Вместе с артистами, музыкантами, хореографами, студентами, вокалистами и обычными жителями города она создала историю о дороге, поиске, встречах и расставаниях.

А сам замысел родился практически случайно.

"Нам позвонили из Агентства социокультурных технологий, которое выступало оператором встречи "Театрального поезда" в Самаре, и предложили сделать творческий проект на вокзале в день закрытия, может быть, флешмоб", - рассказывает режиссер-постановщик перфоманса "Туда-сюда", художественный руководитель театра годяев "ЛЕС" Юра Рычков, известный еще как Юк.

В театре "ЛЕС" вообще принято придумывать себе творческие псевдонимы, и многие участники коллектива известны именно под такими именами. В частности, Птица - художница, соавтор этого проекта. Вообще, авторов у "Туда-сюда" трое - Роза, Юк и Птица.

"Идея флешмоба нас не устроила, мы даже хотели отказаться. Но потом увидели этот атриум. Пространство оказалось настолько мощным, что сразу захотелось сделать здесь не флешмоб, а отдельное событие, праздник, на который придут люди. Мы сразу подумали про Розу Хайруллину. Позвонили ей, и она с восторгом откликнулась. А дальше за месяц собрали все с нуля", - пояснил он.

За этим коротким "собрали все" скрывается огромная работа десятков коллективов и сотен людей.

К созданию перформанса подключились самые разные творческие силы города. В постановке участвовали театр годяев "ЛЕС", Самарский государственный институт культуры (театральный факультет и кафедра хореографии СГИК), хоры "Солярис" и "Айтернитас", ансамбли "Благо", "Традиция" и "Русский стиль", театр пантомимы "ГримАсы", ведущая солистка самарского театра оперы и балета Вероника Землякова, солистка Самарской филармонии Инесса Балабек, художница Екатерина Мячина, музыканты Екатерина Ананьева, Дмитрий Буцыков, Роман Ковальски, Татьяна Лизунова, болельщики "Крыльев Советов" и многие другие.

Роза Хайруллина. Фото предоставлено театром

"Некоторых участников мы буквально встречали на улице, - вспоминает Юк. - Что-то придумывалось на ходу. Вот увидели людей на красивых светящихся велосипедах, познакомились и пригласили участвовать. Все складывалось из случайностей, которые почему-то оказывались очень правильными".

Авторы подчеркивают, что принципиально не делили участников на профессионалов и непрофессионалов.

Уборщица, которая в финале смывает рисунок с пола, - настоящий сотрудник вокзала. Мужчина, поднимавшийся по опоре атриума на четвертый этаж к своей невесте, - профессиональный альпинист. Причем девушка, ожидавшая его наверху, - его настоящая жена.

"Это была отдельная история - найти такого человека - говорит Юк. - Но нашли. И получилось именно то, что было нужно".

Так же естественно в ткань спектакля вошел и сам вокзал - не как декорация, а как полноценный участник действия.

"Команда железнодорожного вокзала - очень крутые ребята - говорит Юк. - Все, что обещали, сделали. Все согласовали. А это очень сложный объект. Огромное уважение им за это".

Сам перформанс разворачивался одновременно на нескольких уровнях гигантского атриума. Люди двигались по эскалаторам и лестницам, балерина скользила между этажами в стеклянной кабине лифта, возникали музыкальные и пластические сцены, появлялись народные и сказочные персонажи.

В центре этого непрерывного движения находилась героиня Розы Хайруллиной. Она шла через весь спектакль с простым вопросом: где находится тринадцатый путь?..

Этот путь так и не был найден буквально. Вместо него были звезды под потолком вокзала, снег посреди июня, лодка, плывущая против времени, люди с рыбами, Чебурашка, Колобок, балерина, альпинист, детский хор и сотни незнакомых людей, которые на несколько часов стали частью одного большого чуда. Поиск загадочного тринадцатого пути становился сквозным мотивом спектакля - поиском дороги, смысла и собственного направления.

"Роза - это вообще пятый элемент всей этой истории - говорит Юк. - Без Розы ничего бы не было".

"Она наш учитель, наш джедай, наш магистр Йода", - добавляет Птица.

Главным результатом проекта стали не отдельные сцены и даже не сам спектакль. Главным стало объединение.

"Наша задача - соединять как можно больше людей, - признается Юк. - И тех, кто занимается творчеством профессионально, и тех, кто считает, что к искусству отношения не имеет. Потому что на самом деле творческие все. Просто не все об этом знают".

Наверное, именно поэтому перфоманс "Туда-сюда" так органично соединился с самим пространством вокзала - местом, где постоянно пересекаются самые разные судьбы и маршруты. Как говорят сами авторы, еще месяц назад не было ни готового сценария, ни полного состава участников.

"Все это каким-то образом склеилось само собой - говорит Птица. - Хотя нет. Наверное, помогли несколько сотен ангелов".

И после этих слов становится понятно, почему обычное рабочее место уборщицы железнодорожного вокзала, по признанию авторов, уже никогда не будет прежним. Потому что, пусть и на один вечер, оно тоже стало частью искусства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5