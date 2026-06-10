"Туда-сюда": как самарский вокзал на один вечер стал театром

Самара стала одной из остановок всероссийского культурно-просветительского проекта "Театральный поезд", приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и Президентского фонда культурных инициатив.

Южный маршрут "Театрального поезда" объединяет 19 городов и рассчитан на 35 дней. Самара вошла в него не случайно. В год 175-летия Самарской губернии регион отметит и другую дату: ровно 175 лет назад здесь был основан первый театр. Поэтому встреча участников проекта на Самарской земле превратилась не просто в концерт или торжественную церемонию, а в масштабное художественное событие.

Вечером 7 июня в атриуме Самарского железнодорожного вокзала состоялся перформанс "Туда-сюда", объединивший более 350 участников. Главным действующим лицом стала заслуженная артистка России, заслуженная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РФ Роза Хайруллина. Вместе с артистами, музыкантами, хореографами, студентами, вокалистами и обычными жителями города она создала историю о дороге, поиске, встречах и расставаниях.

А сам замысел родился практически случайно.

"Нам позвонили из Агентства социокультурных технологий, которое выступало оператором встречи "Театрального поезда" в Самаре, и предложили сделать творческий проект на вокзале в день закрытия, может быть, флешмоб", - рассказывает режиссер-постановщик перфоманса "Туда-сюда", художественный руководитель театра годяев "ЛЕС" Юра Рычков, известный еще как Юк.

В театре "ЛЕС" вообще принято придумывать себе творческие псевдонимы, и многие участники коллектива известны именно под такими именами. В частности, Птица - художница, соавтор этого проекта. Вообще, авторов у "Туда-сюда" трое - Роза, Юк и Птица.

"Идея флешмоба нас не устроила, мы даже хотели отказаться. Но потом увидели этот атриум. Пространство оказалось настолько мощным, что сразу захотелось сделать здесь не флешмоб, а отдельное событие, праздник, на который придут люди. Мы сразу подумали про Розу Хайруллину. Позвонили ей, и она с восторгом откликнулась. А дальше за месяц собрали все с нуля", - пояснил он.

За этим коротким "собрали все" скрывается огромная работа десятков коллективов и сотен людей.

К созданию перформанса подключились самые разные творческие силы города. В постановке участвовали театр годяев "ЛЕС", Самарский государственный институт культуры (театральный факультет и кафедра хореографии СГИК), хоры "Солярис" и "Айтернитас", ансамбли "Благо", "Традиция" и "Русский стиль", театр пантомимы "ГримАсы", ведущая солистка самарского театра оперы и балета Вероника Землякова, солистка Самарской филармонии Инесса Балабек, художница Екатерина Мячина, музыканты Екатерина Ананьева, Дмитрий Буцыков, Роман Ковальски, Татьяна Лизунова, болельщики "Крыльев Советов" и многие другие.

Роза Хайруллина. Фото предоставлено театром

"Некоторых участников мы буквально встречали на улице, - вспоминает Юк. - Что-то придумывалось на ходу. Вот увидели людей на красивых светящихся велосипедах, познакомились и пригласили участвовать. Все складывалось из случайностей, которые почему-то оказывались очень правильными".

Авторы подчеркивают, что принципиально не делили участников на профессионалов и непрофессионалов.

Уборщица, которая в финале смывает рисунок с пола, - настоящий сотрудник вокзала. Мужчина, поднимавшийся по опоре атриума на четвертый этаж к своей невесте, - профессиональный альпинист. Причем девушка, ожидавшая его наверху, - его настоящая жена.

"Это была отдельная история - найти такого человека - говорит Юк. - Но нашли. И получилось именно то, что было нужно".

Так же естественно в ткань спектакля вошел и сам вокзал - не как декорация, а как полноценный участник действия.

"Команда железнодорожного вокзала - очень крутые ребята - говорит Юк. - Все, что обещали, сделали. Все согласовали. А это очень сложный объект. Огромное уважение им за это".

Сам перформанс разворачивался одновременно на нескольких уровнях гигантского атриума. Люди двигались по эскалаторам и лестницам, балерина скользила между этажами в стеклянной кабине лифта, возникали музыкальные и пластические сцены, появлялись народные и сказочные персонажи.

В центре этого непрерывного движения находилась героиня Розы Хайруллиной. Она шла через весь спектакль с простым вопросом: где находится тринадцатый путь?..

Этот путь так и не был найден буквально. Вместо него были звезды под потолком вокзала, снег посреди июня, лодка, плывущая против времени, люди с рыбами, Чебурашка, Колобок, балерина, альпинист, детский хор и сотни незнакомых людей, которые на несколько часов стали частью одного большого чуда. Поиск загадочного тринадцатого пути становился сквозным мотивом спектакля - поиском дороги, смысла и собственного направления.

"Роза - это вообще пятый элемент всей этой истории - говорит Юк. - Без Розы ничего бы не было".

"Она наш учитель, наш джедай, наш магистр Йода", - добавляет Птица.

Главным результатом проекта стали не отдельные сцены и даже не сам спектакль. Главным стало объединение.

"Наша задача - соединять как можно больше людей, - признается Юк. - И тех, кто занимается творчеством профессионально, и тех, кто считает, что к искусству отношения не имеет. Потому что на самом деле творческие все. Просто не все об этом знают".

Наверное, именно поэтому перфоманс "Туда-сюда" так органично соединился с самим пространством вокзала - местом, где постоянно пересекаются самые разные судьбы и маршруты. Как говорят сами авторы, еще месяц назад не было ни готового сценария, ни полного состава участников.

"Все это каким-то образом склеилось само собой - говорит Птица. - Хотя нет. Наверное, помогли несколько сотен ангелов".

И после этих слов становится понятно, почему обычное рабочее место уборщицы железнодорожного вокзала, по признанию авторов, уже никогда не будет прежним. Потому что, пусть и на один вечер, оно тоже стало частью искусства.