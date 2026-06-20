САТОБ стал обладателем "Золотой Маски" за оперу "Сказки Гофмана"

Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича стал обладателем "Золотой Маски" сезона 2024-2025, сообщает пресс-служба театра.
В номинации "Опера" главную театральную премию страны получила опера "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков.
Торжественная церемония состоялась 20 июня на сцене "Омского государственного музыкального театра".
"Золотая Маска" в номинации "Опера" — это новое достижение театра. Высокая оценка профессионального сообщества — результат работы всего коллектива Шостакович Опера Балет! От души поздравляю каждого, горжусь быть частью команды театра имени великого Шостаковича!", — заявил дирижер-постановщик оперы, художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
Премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года.
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Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.