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Театр Культура

САТОБ стал обладателем "Золотой Маски" за оперу "Сказки Гофмана"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича стал обладателем "Золотой Маски" сезона 2024-2025, сообщает пресс-служба театра.

Фото: театр оперы и балета

В номинации "Опера" главную театральную премию страны получила опера "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков.

Торжественная церемония состоялась 20 июня на сцене "Омского государственного музыкального театра".

"Золотая Маска" в номинации "Опера" — это новое достижение театра. Высокая оценка профессионального сообщества — результат работы всего коллектива Шостакович Опера Балет! От души поздравляю каждого, горжусь быть частью команды театра имени великого Шостаковича!", — заявил дирижер-постановщик оперы, художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года.

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