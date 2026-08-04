Домашний конфликт в Самаре закончился смертью женщины

В Октябрьском районе Самары 44‑летний местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщает СУ СК по Самарской области.
По данным следствия, в конце июля в квартире пары вспыхнул конфликт: мужчина ударил 51‑летнюю сожительницу кулаком по лицу. При падении женщина ударилась головой о стену. На следующий день ее самочувствие резко ухудшилось, но за медицинской помощью она не обратилась. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась в той же квартире.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках