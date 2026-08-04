Домашний конфликт в Самаре закончился смертью женщины

В Октябрьском районе Самары 44‑летний местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщает СУ СК по Самарской области.

По данным следствия, в конце июля в квартире пары вспыхнул конфликт: мужчина ударил 51‑летнюю сожительницу кулаком по лицу. При падении женщина ударилась головой о стену. На следующий день ее самочувствие резко ухудшилось, но за медицинской помощью она не обратилась. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась в той же квартире.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.