В Сызрани будут судить наркокурьера, пытавшегося скрыться от полиции на самокате

В Сызрани в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, задержанного полицейскими за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" получили оперативную информацию о возможной причастности 44-летнего местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки полученных сведений полицейские остановили мужчину, который двигался на электросамокате по одной из городских улиц, и предъявили ему служебные удостоверения. В надежде уйти от преследования, злоумышленник вновь встал на самокат и поехал по улице. Однако оперативники догнали СИМ, задержали водителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в одежде задержанного обнаружили и изъяли сверток с веществом. Исследование в Экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России "Сызранское" показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства задержанного в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли предметы для фасовки наркотиков.

В ходе предварительного расследования уголовного дела следователями полиции изучен телефон подозреваемого и переписка о приобретении запрещенных веществ на сумму 40 тыс. руб., выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших противоправную деятельность фигуранта.

В настоящее время следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" находящемуся под стражей фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.