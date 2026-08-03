В Сызрани будут судить наркокурьера, пытавшегося скрыться от полиции на самокате

В Сызрани в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, задержанного полицейскими за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мае текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" получили оперативную информацию о возможной причастности 44-летнего местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ.
С целью проверки полученных сведений полицейские остановили мужчину, который двигался на электросамокате по одной из городских улиц, и предъявили ему служебные удостоверения. В надежде уйти от преследования, злоумышленник вновь встал на самокат и поехал по улице. Однако оперативники догнали СИМ, задержали водителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в одежде задержанного обнаружили и изъяли сверток с веществом. Исследование в Экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России "Сызранское" показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере.
При проведении обысковых мероприятий по месту жительства задержанного в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли предметы для фасовки наркотиков.
В ходе предварительного расследования уголовного дела следователями полиции изучен телефон подозреваемого и переписка о приобретении запрещенных веществ на сумму 40 тыс. руб., выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших противоправную деятельность фигуранта.
В настоящее время следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" находящемуся под стражей фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках