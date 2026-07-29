В Красноармейском районе осудили фермеров за привлечение нелегальных мигрантов к работе в КФХ

В Красноармейском районе суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых оказались два фермера, которых признали виновными в том, что они по предварительному сговору обеспечили незаконное пребывание в России двух иностранных граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Как установил суд, фигуранты предоставили иностранцам помещение со спальными местами, мебелью и кухонными принадлежностями. Взамен иностранцы должны были трудиться в местном крестьянско‑фермерском хозяйстве. При этом у приезжих не было ни разрешений на работу, ни патентов.
Подсудимые дали мигрантам крышу над головой, регулярно снабжали их продуктами, водой, одеждой, а также выдавали инвентарь для работы в КФХ ИП "И. Р. Х". Из‑за действий подсудимых госорганы не могли контролировать, как иностранцы соблюдают правила миграционного учета и где передвигаются по стране.
Правонарушители полностью признали вину. Суд назначил им наказание — 6 лет лишения свободы и штраф 100 тыс. руб. одному, второму— 5 лет и штраф 50 тыс. рублей. Однако, "на основании ст. 73 УК РФ основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на 5 лет каждому, с возложением определенных обязанностей", - говорится в материалах суда.
Суд постановил конфисковать в доход государства вагончик, который использовали при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках