16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе два брата похитили запчасти с чужого авто Охранника, подозреваемого в причинении смерти 10-летнему мальчику, арестовали В Сызрани будут судить лишенного прав водителя, решившего устроить гонки с полицией Бастрыкин затребовал доклад о гибели ребенка в Тольятти: охранник задержан Стало известно, кого в Самаре подозревают в неуплате налогов на 251 млн

Преступления Происшествия

В Борском районе два брата похитили запчасти с чужого авто

БОРСКОЕ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Борского района обратился житель села Языково. Мужчина сообщил, что неизвестные разобрали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21140 и похитили часть деталей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Стоимость похищенного составила 17 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что до кражи автомобиль долго находился без присмотра на окраине села. 

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемых — братьев 31 и 35 лет, один из которых работает в автосервисе. Задержанные пояснили, что во время разговора об автомобилях один из братьев предложил другому совместно похитить запчасти с машины, которая была припаркована возле нежилого дома.

В тот же вечер мужчины, убедившись в отсутствии посторонних и в том, что их действия останутся незамеченными, демонтировали машину, похитив капот, блок двигателя и коробку передач. Украденное они перенесли в багажник собственного авто, после чего скрылись.

По словам братьев, похищенные детали они планировали установить на собственный автомобиль, но были задержаны полицейскими.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2