В Борском районе два брата похитили запчасти с чужого авто

В полицию Борского района обратился житель села Языково. Мужчина сообщил, что неизвестные разобрали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21140 и похитили часть деталей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Стоимость похищенного составила 17 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что до кражи автомобиль долго находился без присмотра на окраине села.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемых — братьев 31 и 35 лет, один из которых работает в автосервисе. Задержанные пояснили, что во время разговора об автомобилях один из братьев предложил другому совместно похитить запчасти с машины, которая была припаркована возле нежилого дома.

В тот же вечер мужчины, убедившись в отсутствии посторонних и в том, что их действия останутся незамеченными, демонтировали машину, похитив капот, блок двигателя и коробку передач. Украденное они перенесли в багажник собственного авто, после чего скрылись.

По словам братьев, похищенные детали они планировали установить на собственный автомобиль, но были задержаны полицейскими.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.