В Борском районе два брата похитили запчасти с чужого авто

В полицию Борского района обратился житель села Языково. Мужчина сообщил, что неизвестные разобрали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21140 и похитили часть деталей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Стоимость похищенного составила 17 тыс. рублей.
Правоохранители выяснили, что до кражи автомобиль долго находился без присмотра на окраине села.
Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемых — братьев 31 и 35 лет, один из которых работает в автосервисе. Задержанные пояснили, что во время разговора об автомобилях один из братьев предложил другому совместно похитить запчасти с машины, которая была припаркована возле нежилого дома.
В тот же вечер мужчины, убедившись в отсутствии посторонних и в том, что их действия останутся незамеченными, демонтировали машину, похитив капот, блок двигателя и коробку передач. Украденное они перенесли в багажник собственного авто, после чего скрылись.
По словам братьев, похищенные детали они планировали установить на собственный автомобиль, но были задержаны полицейскими.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках