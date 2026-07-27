Сможет ли тольяттинский "Атолл" составить конкуренцию Самарским и Волжским термам

Конкуренция на рынке семейного релакс-отдыха в Самарской области растет. Новый игрок намерен занять свою нишу за счёт продуманной стратегии. Управляющая объектом Ольга Воротынская подробно рассказала Волга Ньюс о том, чем это место будет выделяться, как формировалась ценовая политика и за счёт чего комплекс планирует оставаться рентабельным при демократичных тарифах.

— Ольга Леонидовна, главный вопрос, который волнует весь город: когда планируется открытие?

— Мы сами задаём себе этот вопрос каждое утро. Но от заявленных сроков отступать не намерены. Открытие запланировано — на ближайшее время. Иногда я прихожу на стройку в выходной, хожу, смотрю и думаю: "Ну вот же, ещё чуть-чуть, и можно приглашать людей". А приходит понедельник, начинается планёрка с подрядчиками, и выясняется, как много еще надо успеть. Объект огромный, технически сложный. Инженерия здесь такая, что даже главный инженер Волжских терм был поражен. Кстати, с коллегами из Новокуйбышевска мы общаемся, они приезжали к нам и были восхищены инженерией и масштабом комплекса. А открытие Атолла мы планируем сделать большим городским праздником, и о дате и программе сообщим дополнительно.

— Вы упомянули сложную инженерию. Расскажите, в чем уникальность "Атолла" технически?

— Сама по себе инженерия на таких объектах, как Акватермальные комплексы не может быть простой. Что касается уникальности, я бы сказала — надежности всех узлов и агрегатов, которые позволят их долго эксплуатировать без ремонта, тем самым снижая эксплуатационные расходы и обеспечивая бесперебойную работу комплекса, тем самым оправдывая потраченные на них средства. К примеру, оснастили комплекс современной водоподготовкой. Система очистки включает ультрафиолет и обратный осмос. Для бассейнов, согласно нормам, у нас хлорирование, но мы также используем ультрафиолет для дополнительной безопасности. Особое внимание к детским бассейнам для младшей возрастной группы время полного водообмена каждые 30 минут, для более старшего возраста каждые 2 часа.

Фото: Анна Кондратьева

— Какова итоговая стоимость проекта?

— На сегодняшний день общая смета проекта составляет порядка 1,7 миллиарда рублей. Инфляция, конечно, внесла коррективы: металл зимой 2023–2024 года дорожал на 17%, стоимость рабочей силы выросла. Но мы закладывали подушку безопасности и старались закупать критичное оборудование заранее, чтобы не попасть в зависимость от санкционных ограничений. Например, когда смесительные узлы застряли в Европе, поставщики пошли навстречу, буквально отдали нам оборудование из собственных резервов, чтобы мы не сорвали сроки.

— Акватермальные комплексы очень затратны с точки зрения энергоресурсов. Как решались вопросы подключения к сетям?

— Здесь мы пошли по пути автономности. У нас две собственные скважины, получена лицензия на водопользование. Мы отказались от центрального водоснабжения по ряду причин. Одна из них — плата за подключение к системе водоотведения, только за канализацию, обошлась нам в 47 миллионов рублей с НДС. С учётом параметров воды в Автозаводском районе нам всё равно пришлось бы делать мощную систему фильтрации. Поэтому выбрали свой вариант. Наши скважины дают 250 кубометров воды в сутки, что полностью обеспечивают потребности комплекса.

— А газ?

— Подключение к газу оказалось самым дешёвым — около 6 миллионов. Своя котельная — это принципиальный вопрос рентабельности. Без газа объект был бы убыточным, потому что тепловая энергия от центральных сетей стоила бы в два раза дороже, плюс никто не гарантирует, что периодически у нас не будут отключать воду на опрессовку. Для нас это недопустимо: комплекс с такой посещаемостью не может простаивать.

— При проектной проходимости комплекса до 1000 человек единовременно и серьёзных эксплуатационных расходах, на какой срок окупаемости вы ориентируетесь?

— Мы понимаем, что для окупаемости нужна высокая проходимость, и мы на неё нацелены. "Атолл" получил льготное кредитование по федеральной программе "Развитие туризма". По ее условиям, на третий год эксплуатации комплекса мы должны принять миллион посетителей. Такая планка обязывает нас работать на объём, а значит, заинтересованность привлечении посетителей у нас прямая. Мы не можем себе позволить высокий чек, который отпугнёт тольяттинцев. Но второй этап развития проекта мы собираемся финансировать уже из собственных доходов от работы комплекса. Планируем построить ещё один открытый бассейн, установить водные горки и отдельно стоящие бани на улице.

— Давайте теперь поговорим о том, что увидят гости в тольяттинских термах. Какая инфраструктура ждёт посетителей внутри?

— Мы сделали ставку на то, чтобы отдых был максимально насыщенным и не требовал доплат за основные удовольствия. На первом этапе заработают четыре бани, хамам, большой 25-метровый бассейн с аттракционами, два джакузи, два детских бассейна. Уличный бассейн площадью 636 квадратных метров с подогревом будет работать и зимой, и летом.

Ежедневно гостей будут развлекать аниматоры. В выходные программа особенно насыщенная: аквааэробика для старшего поколения, подвижные игры для детей, тематические вечеринки для молодёжи. Для тех, кто проголодается, будут открыты два фуд-корта. Первый — с классической зоной раздачи и снэк-баром с напитками. В меню будут безалкогольные напитки, коктейли и слабоалкогольные позиции. Второй — с разными кухнями мира с подачей блюд из-под ножа. Также внутри бассейна появится бар под открытым небом.

— Теперь о главном для горожан: ценовая политика. Удастся ли сделать посещение доступным для среднестатистической семьи?

— Ценовая политика формируется с учетом платежеспособности тольяттинцев, а также других городов Самарской области. Программы лояльности и абонементы сейчас в разработке. Мы стартуем с невысоких цен и в дальнейшем не планируем резких скачков, потому что заинтересованы в высокой посещаемости комплекса. Мы также надеемся, что наша ценовая политика и услуги комплекса заинтересуют жителей других областей и республик.

— Что будет предложено Атоллом своим гостям?

— У нас входной билет будет включать гораздо большее, чем просто купание. Будет чайная зона, где гости могут отдохнуть и выпить травяной сбор. Обустроен специальный уголок с лечебными грязями — можно намазаться полезным составом, а потом смыть его в специальном душе. И эти процедуры бесплатны для посетителей. Также ежечасно будут проводить коллективные парения в разных банях, и их стоимость тоже входит в билет. Мы хотим, чтобы человек пришёл и ни о чём не думал, кроме отдыха. Мы закупили снегогенератор. Представьте себе: лето, жара под тридцать градусов, а в Аттоле идет снег…

— Как будет организован вход, чтобы не было очередей?

— Коллеги из других городов сталкивались с очередями — это неизбежный ажиотаж сразу после открытия. Чтобы его сгладить, установим терминалы самообслуживания, запустим электронную покупку билетов через сайт. По мере работы планируем докупить ещё терминалов. Будем стараться, чтобы гость проводил минимум времени на кассе.

— Кадровый вопрос: сколько человек будет работать в комплексе?

— В штате "Атолла" будет работать более 70 человек, и ещё примерно столько же — на условиях аутсорсинга. Это клининг, часть технических служб. Сейчас активно набираем линейный персонал: кассиры, администраторы, спасатели. Спасателей особенно не хватает — нам нужно 12 человек. Также очень важна служба по работе с гостями, которая помогает посетителям в раздевалках. Мы подписали договор с Анной Яковлевой, которая ранее управляла Волжскими термами и самарским аквапарком. Она наш главный консультант по эксплуатации и безопасности.

— Статус резидента ТОР "Тольятти" даёт Атоллу налоговые послабления. А в чём ещё город и область помогли вам на этапе строительства?

— Нас поддерживали на всех уровнях. Администрация Тольятти, первый заместитель главы Тольятти Григорий Гильгулин и заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Игорь Квасов, всегда включались в решение оперативных вопросов. Огромное спасибо Министерству туризма Самарской области и Агентству по привлечению инвестиций Самарской области, лично Елене Калининой — она постоянно на связи, сама предлагает помощь.

— Каким вы видите "Атолл" через несколько лет?

— Мы хотим, чтобы город гордился этим местом. Чтобы не только тольяттинцы, но и гости из соседних регионов специально приезжали в Тольятти ради "Атолла". Для этого будем развиваться дальше: второй этап, новые бани, горки, развлечения и многое другое. И собираемся делать это за счёт того, что заработаем сами. Мы вкладываем душу в каждую деталь, чтобы здесь было по-настоящему комфортно, современно и радостно — чтобы каждый визит оставлял только яркие эмоции и желание возвращаться снова и снова.

Читайте наши новости в Вконтакте

Max

Телеграм