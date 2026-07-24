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Финансы Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс" рассказывает: как бухгалтерская отчетность может снизить стоимость доли

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участник с долей 40% 01.04.24 г. вышел из Общества и получил 50 000 рублей. Заглянув в открытые данные ГИР БО, Участник подсчитал стоимость чистых активов Общества — 8 448 000 руб. и вычислил размер действительной стоимости своей доли — 3 379 200 руб. (8 448 000×40%). Нестыковочка, однако. Выплачено почти в 70 раз меньше! Задолженность Общества составила 3 329 200 руб., Участнику пришлось обращаться в суд.

Получив иск, Общество спохватилось: в поданную налоговикам отчетность 100% закралась ошибка! Распоряжением от 25.10.24 г. была проведена проверка (инвентаризация) бухгалтерского учета, по итогам которой составлен исправительный баланс за 2023 год, предназначенный для расчета действительной стоимости доли участника, подавшего заявление о выходе. Исправительный баланс ИФНС приняла. В соответствии с новым отчетом стоимость доли Участника составила 227 600 руб., поэтому задолженность перед Участником — всего 177 600 руб.

По ходатайству истца суд назначил экспертизу. На основании каких документов эксперты делают выводы? Конечно же в первую очередь это баланс! В заключении эксперта, помимо очевидных цифр действительной стоимости доли до внесения исправительных записей и после, было особо отмечено, что Обществом не представлены испрашиваемые экспертами документы, в том числе: расшифровки строк баланса до выявления бухгалтерской ошибки и после; акт инвентаризации, отражающий наименование, вид, дату постановки на балансовый учет, первоначальную стоимость и остаточную стоимость конкретного имущества, которое: списано на недостачи и потери от порчи ценностей в размере 7 879 349 руб. 57 коп., отнесено в строку 1210 "Запасы" в размере 1 953 711 руб. 49 коп., отнесено в строку 1230 "Дебиторская задолженность" в размере 1 537 494 руб. 57 коп.; решение общего собрания участников о проведении реформации баланса и погашении убытков. Не представлены и справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Приняв во внимание, что изменения в бухотчетность, составленную по состоянию на 31.12.2023, были внесены при рассмотрении настоящего спора, документального подтверждения внесенных корректировок суду в соответствии с вынесенными определениями не представлено (Обществом отказано в предоставлении такой документации), что свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика, направленном на искажение бухгалтерской отчетности для уменьшения действительной стоимости доли, подлежащей выплате истцу; констатировав, что действительная стоимость доли подлежит определению на основании первично сданной налоговый отчетности, то есть исходя из суммы чистых активов в размере 8 448 000 руб., и составляет 3 379 200 руб., суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска. При этом суды отметили, что принятие налоговым органом уточненного баланса в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

Беря цифры "с потолка", не стоит забывать про открытые данные на сайте ИФНС, а спешно корректируя баланс, надо понимать, что каждую корректировку суд потребует подтвердить.

Цена вопроса: 3 329 200 руб. — действительная стоимость доли, 149 086 руб. 30 коп. — проценты, 180 000 руб. — стоимость экспертизы, 129 349 руб. — госпошлина.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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