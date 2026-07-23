Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ. Это создаёт спрос на инструменты отложенных и долгосрочных заявок — то, что раньше было доступно в основном профессиональным трейдерам.
"Мы видим устойчивый рост доли активных частных инвесторов, которые применяют сложные тактики и реагируют на макроэкономические новости. Функционал заявок до отмены — это критически важный инструмент для профессионалов и тех, кто ценит своё время: он позволяет, например, заранее зафиксировать цену покупки на случай выходного гэпа после выхода важных новостей или выстроить долгосрочную стратегию накопления позиций", — комментирует Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.
Подобные обновления отражают более широкий тренд в брокерских приложениях: упрощение интерфейса и автоматизацию решений с элементами искусственного интеллекта. Аналитики отмечают, что развитие подобных функций у разных брокеров говорит о зрелости рынка частных инвестиций в целом: инструменты, ранее доступные только институциональным игрокам, становятся стандартом розничных приложений.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!