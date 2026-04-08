Автокраны Ивановец с корпоративной скидкой в размере 5% при оформлении лизинга в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно с партнером АО "Ивановец" объявляют о запуске специальной программы финансирования автокранов Ивановец. Предложение действует на договоры, заключенные до 30 июня 2026 года.

Специальные условия распространяются на лизинг автокранов Ивановец, оформленных через дистрибьютора марки. Скидка по программе учитывается при расчете коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчет стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора программы.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продленная гарантия, коммерческая телематика, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробный перечень моделей техники, участвующих в акции, уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.